"Влетел на деньги": машину известного блогера повредили неизвестные (фото)

Украинский блогер Николас Карма, известный своей рубрикой "Сколько стоит ваш лук?", рассказал, что его машину повредили неизвестные.

Певец вышел на связь в Instagram (nicolas_karma_official) и показал последствия поступка людей, которые скрылись с места происшествия и не оставили никаких контактов.

Автомобиль Николаса Карми был поврежден

"Это просто какой-то п**дец. Люди, которые так поступают, им отведено особое место в аду. Я утром просыпаюсь, иду к машине и вижу такую картину. Разбили машину и сбежали. Ничего не оставили. Никакого номера телефона, ничего. Но ведь страховка могла полностью всё покрыть, люди. Сейчас я влетел на деньги. И немалые деньги. Потому что я интересовался, сколько это будет стоить. Ну, и на время", — сказал блогер.

По словам Николаса, машину придется покрасить впервые. Он подозревает, что это могло произойти в день его концерта.

Відео дня

"Потому что машина в тот момент находилась за сценой. Потом я поехал домой и припарковал машину так, что правая сторона — фары и крыло — оказались со стороны тротуара. То есть люди не могли в неё так врезаться. Очевидно, что это какая-то машина въехала", — отметил Карма.

Автомобиль Николаса Карми был поврежден Фото: Instagram

Автомобиль Николаса Карми был поврежден Фото: Instagram

Блогер уверен, что карма обязательно настигнет этого человека.

"Насколько же нужно не бояться Кармы? Всё возвращается бумерангом. Почему так трудно просто взять на себя ответственность за свои поступки? Как людям спится?" — написал Николас.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Николас Карма, который стал известен благодаря шоу "Сколько стоит ваш лук?", рассказал, что последние несколько лет страдал от сильной боли в шее.

23-летняя девушка продемонстрировала платье с очень глубоким вырезом на ноге.

Кроме того, эпатажная пара с разницей в возрасте в 21 год разорвала сеть после появления в рубрике Николаса.