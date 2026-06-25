"Влетів на гроші": машину відомого блогера пошкодили невідомі (фото)

Український блогер Ніколас Карма, відомий своєю рубрикою "Скільки коштує вашу лук?", розповів, що його машину пошкодили невідомі.

Співак вийшов на звʼязок в Instagram (nicolas_karma_official) та показав наслідки дій людей, які втекли з місця та не залишили жодних контактів.

Машину Ніколаса Карми пошкодили

"Це просто якийсь пи**ець. Люди, які таке роблять, вони мають окреме місце в пеклі. Я зранку прокидаюся, йду до машини і спостерігаю таку картинку. Влупили машину і втекли. Нічого не залишили. Ніякого номера телефону, нічого. Але ж страховка могла повністю все покрити, люди. Зараз я влетів на гроші. І немаленькі гроші. Тому що я цікавився, скільки це буде коштувати. Ну, і на час", — сказав блогер.

За словами Ніколаса, машину треба буде фарбувати вперше. Він підозрює, що це могло статися в день його концерту.

Відео дня

"Тому що машина в той час була за сценою. Потім я поїхав додому і запаркував машину так, що права сторона, фари і крило, були зі сторони тротуару. Тобто люди не могли її так вдарити. Очевидно, що це якась машина вʼїхала", — зазначив Карма.

Машину Ніколаса Карми пошкодили Фото: Instagram

Машину Ніколаса Карми пошкодили Фото: Instagram

Блогер упевнений, що карма обовʼязково наздожене ту людину.

"Це ж наскільки треба не боятись Карми? Все повертається бумерангом. Чому так важко просто взяти на себе відповідальність за свої вчинки? Як людям спиться?" — написав Ніколас.

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