"Жив на знеболювальних 3 роки": Ніколас Карма зробив складну операцію на шиї

Відомий львівський блогер Ніколас Карма, який став популярним завдяки шоу "Скільки коштує ваш look?" розповів про те, що останні роки жив з сильним болем у шиї. Проблеми почалися після того, як він зробив невдале сальто три роки тому, після чого в нього виявили грижу в шийному відділі хребта.

Тепер він зробив складну операцію. Про це він написав у своєму Instagram.

Лікарі відмовляли блогера від операції

Ніколас Карма повідомив, що останні три роки він жив на знеболювальних та проходив терапію та реабілітацію. Однак лікарі відмовляли його від проведення операції та казали, що самі не робитимуть її. Причина в тому, що операція проводилася б надто близько до спинного мозку, тож був ризик зачепити його.

"У відповідь почув: "Категорично ні. Ризик паралічу — 50 на 50". Так як поруч спинний мозок і ризик зачепити його", — зазначив Ніколас.

Те саме йому сказали і лікарі в Польщі після того, як він надіслав їм своє МРТ. Йому пояснили, що подібні операції проводять лише в критичних випадках.

Ніколас Карма в лікарні Фото: nicolas_karma_official

При цьому останні роки пройшли на знеболювальних.

"Останні 3 роки я жив на терапії і знеболювальних. Коли біль та затерпання руки поверталось- я просто терпів або знову пив знеболювальне, приймав заново курс лікування та реабілітація. І так по колу", — розповів він.

Окремі фізичні навантаження погіршували стан

Блогер також розповів, що будь-які фізичні навантаження призводили до погіршення його стану. Так, під час сольного концерту 8 березня він здійснив невдалий фляк назад, через що догравав концерт зі "страшенним болем у шиї та грудях".

Складнощів додав навіть короткий гопак, який він виконав на концерті пам’яті Степана Гіги.

Ніколас Карма Фото: nicolas_karma_official

"Та що говорити, коли я навіть місяць тому, станцював 15 секунд міні- гопак на концерті памʼяті Степана Гіги, а вже ввечері приймав знеболювальне, бо біль не давав заснути", — поділився блогер.

Ніколас закликав підписників уважно поставитися до його історії, припустивши, що для когось вона може виявитися життєво важливою.

