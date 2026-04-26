"Жил на обезболивающих 3 года": Николас Карма сделал сложную операцию на шее
Известный львовский блогер Николас Карма, который стал популярным благодаря шоу "Сколько стоит ваш look?" рассказал о том, что последние годы жил с сильной болью в шее. Проблемы начались после того, как он сделал неудачное сальто три года назад, после чего у него обнаружили грыжу в шейном отделе позвоночника.
Теперь он сделал сложную операцию. Об этом он написал в своем Instagram.
Врачи отговаривали блогера от операции
Николас Карма сообщил, что последние три года он жил на обезболивающих и проходил терапию и реабилитацию. Однако врачи отговаривали его от проведения операции и говорили, что сами не будут делать ее. Причина в том, что операция проводилась бы слишком близко к спинному мозгу, поэтому был риск задеть его.
"В ответ услышал: "Категорически нет. Риск паралича — 50 на 50". Так как рядом спинной мозг и риск задеть его", — отметил Николас.
То же самое ему сказали и врачи в Польше после того, как он прислал им свое МРТ. Ему объяснили, что подобные операции проводят только в критических случаях.
При этом последние годы прошли на обезболивающих.
"Последние 3 года я жил на терапии и обезболивающих. Когда боль и затерпание руки возвращалось- я просто терпел или снова пил обезболивающее, принимал заново курс лечения и реабилитация. И так по кругу", — рассказал он.
Отдельные физические нагрузки ухудшали состояние
Блогер также рассказал, что любые физические нагрузки приводили к ухудшению его состояния. Так, во время сольного концерта 8 марта он совершил неудачный фляк назад, из-за чего доигрывал концерт со "страшной болью в шее и груди".
Сложностей добавил даже короткий гопак, который он исполнил на концерте памяти Степана Гиги.
"Да что говорить, когда я даже месяц назад, станцевал 15 секунд мини-гопак на концерте памяти Степана Гиги, а уже вечером принимал обезболивающее, потому что боль не давала заснуть", — поделился блогер.
Николас призвал подписчиков внимательно отнестись к его истории, предположив, что для кого-то она может оказаться жизненно важной.
