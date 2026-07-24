Блогер Ніколас Карма показав свою квартиру: "Шалені гроші крутяться" (фото)

Популярний український блогер, відомий своєю рубрикою "Скільки коштує вашу лук?", вперше поділився із підписниками кадрами власного житла та розповів про шлях до здійснення цієї мрії. Інфлюенсер зізнався, що пишається собою, адже заробив на власну домівку чесною працею без сторонньої допомоги.

Український блогер та інтерв'юер Ніколас Карма поділився із шанувальниками в Instagram (@nicolas_karma_official) радісною подією — він зробив ремонт у своїй сучасній квартирі з кухнею, спальнею та ванною кімнатою.

Ніколас Карма зробив ремонт в своїй квартирі Фото: Instagram

У своєму дописі блогер поділився емоціями та підкреслив значення принциповості у своїй роботі.

"Я пишаюсь собою, пишаюсь тим наївним хлопцем, який вірив у себе і свої мрії. Усе, що я маю, зароблено чесно, без зв'язків, багатих батьків і продюсерів. Ви не уявляєте, скільки спокус є в блогерстві і які шалені гроші крутяться в рекламі азартних ігор, але завдяки чесності та совісті стіни моєї квартири не плакатимуть сльозами обманутих людей, не давитимуть морально і спатиметься тут спокійно", — наголосив Карма.

Відео дня

Ніколас Карма показав квартиру Фото: Instagram

Підписники блогера активно вітають його з новосіллям у коментарях, відзначаючи затишний дизайн оселі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Машину блогера пошкодили невідомі. Він показав наслідки дій людей, які втекли з місця та не залишили жодних контактів.

Ніколас розповів про те, що останні роки жив з сильним болем у шиї. Проблеми почалися після того, як він зробив невдале сальто три роки тому, після чого в нього виявили грижу в шийному відділі хребта.

Крім того, львів'янка на тяжкому люксі у відео Ніколаса Карми розірвала мережу.