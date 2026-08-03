Українка розказала про хлопця, який втік з побачення через ціни на бутерброд в кафе

Українська блогерка Валерія поділилася в TikTok історією про невдале побачення, з якого її супутник просто втік через занадто дорогу їжу. Хлопця обурила ціна бутерброда за 438 гривень, після чого він відмовився замовляти що-небудь і залишив дівчину одну в закладі.

За словами дівчини з ніком @prosto_valeria7, вона намагалася врятувати ситуацію та навіть запропонувала заплатити за хлопця, аби не їсти насамоті. Проте супутник категорично відмовився, заявивши, що такі ціни невиправдано високі, після чого просто встав і пішов. Дівчина зізналася, що ця ситуація її дуже образила та повністю зіпсувала настрій, адже замість романтичної зустрічі вона залишилася в кафе сама.

Реакція соцмереж

Відео швидко зібрало безліч переглядів і викликало бурхливі суперечки в коментарях. Думки користувачів розділилися.

Провина дівчини та її поведінки: "Ну, на першому побаченні вам не варто було так себе поводити. А після вашої фрази "всьо, ти мені іспортив настроєніє!" я б теж вийшов…";

Фінансовий переляк: "Блін, та він поняв: якщо тільки бутер за 400 грн, то що буде далі?", "Він тікав не від тебе, а від цін в меню, не обіжайся", "Ну реально дорого";

Оцінка спроможності хлопця: "В нього не було грошей, та він зрозумів, що тебе не потягне, та й пішов собі";

Підтримка дівчини та гумор: "Хороша, красива дівчинка. Пацани, що з вами?", "Блін, так мала оплачує — треба було все меню замовити!".

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Психологиня описала партнера, від якого варто тікати. За її словами, є кілька тривожних сигналів, на які варто звернути увагу в людях, з якими ви ходите на побачення, аби потім не "обпектися".

На вашу кар’єру можуть впливати й риси характеру людини, з якою ви перебуваєте у стосунках.

Крім того, люди в щасливих стосунках роблять ці 7 речей вранці.