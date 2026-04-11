Психологиня описала партнера, від якого варто тікати

Є кілька тривожних сигналів, на які варто звернути увагу в людях, з якими ви ходите на побачення, аби потім не "обпектися".

Послідовність — це ключ, каже Сабріна Романофф, психологиня з Нью-Йорка та експертка зі стосунків для додатку для знайомств. Про це пише CNBC.

"Майже кожен може створити цей фасад ідеального партнера протягом першого місяця побачень", — каже вона.

Але той, хто дійсно вартий вашого часу, продовжуватиме виявляти свою зацікавленість ще довго після того, як ви зустрілися. Втім, є й тривожні сигнали, на які варто звернути увагу.

1. Вони "зникають"

Коли ви тільки починаєте зустрічатися з кимось, ви хочете відчувати повільний і стабільний потік уваги від них, каже Романофф.

Якщо ж вони спочатку приділяють вам багато уваги під час побачень і між ними, а потім перестають, це тривожний сигнал.

"Це показує вам, що ви не є пріоритетом для цієї людини", — каже Романофф.

Слідкуйте за тим, щоб хтось не використовував слово "зайнятий" як виправдання, тому що навіть "найзайнятіші люди зрештою знаходять час для того, що для них важливо".

2. Вони звинувачують своїх колишніх

Є певні фрази, на які слід звернути увагу, коли потенційний партнер обговорює минулі стосунки.

"Якщо вони описують свого колишнього як божевільного, токсичного або повністю невпевненого в собі, — каже Романофф, — це свідчить про брак рефлексії, відповідальності та власної ролі в динаміці".

Натомість вам потрібен хтось, хто може визнати, що в їхніх минулих стосунках були проблеми, і взяти на себе відповідальність за свою роль у них.

Є певні фрази, на які слід звернути увагу, коли потенційний партнер обговорює минулі стосунки

3. Дають великі обіцянки на ранніх етапах

На перших кількох побаченнях потенційний партнер не повинен питати, що він може для вас зробити на день народження, планувати велику відпустку з вами або говорити про те, як сильно його мама вас любить. Романофф називає це "фальшивим ставленням до майбутнього".

Створюючи фантазію про ваше майбутнє, "вони створюють це дуже хибне відчуття зв'язку та близькості", часто для того, щоб пришвидшити фізичну близькість.

4. Вони грубі

Само собою зрозуміло, що якщо хтось поводиться жорстоко, принижує вас або ігнорує ваші межі, це "червоний прапорець".

Якщо, коли ви порушуєте це питання, вони кажуть щось на кшталт "ти надто чутливий" або "я просто чесний" і не беруть на себе відповідальність за те, що завдали вам болю, це ще один серйозний "червоний прапорець", каже Романофф. Це означає, що вони не збираються сприймати ваші бажання та потреби серйозно і очікуватимуть лише того, що ви будете підлаштовуватися під їхні.

"Я думаю, що доброта — одна з найважливіших рис, які ми можемо мати у наших партнерах. тому що світ жорстокий, і вам потрібна людина поруч, якій ви можете справді довіряти", — каже психологиня.

Вам потрібна людина поруч, якій ви можете справді довіряти

5. Ігнорування

Людина, з якою ви зустрічаєтеся, повинна створювати вам відчуття безпеки та комфорту. Якщо ж замість цього вони змушують вас відчувати, що ви повинні постійно виступати, щоб утримувати їхню увагу, це "червоний прапорець".

Це може проявлятися по-різному. Вони можуть розмовляти по телефону, коли ви розмовляєте, даючи зрозуміти, що ви не є їхнім головним пріоритетом. Вони можуть витратити кілька днів, щоб написати вам відповідь, змушуючи вас чекати.

