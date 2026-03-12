Ваш партнер впливає на кар'єру та доходи сильніше, ніж здається — дослідження

Зазвичай люди пояснюють свої професійні досягнення власною працьовитістю, талантом або наполегливістю. Проте дослідження показують: на кар’єру можуть впливати й риси характеру людини, з якою ви перебуваєте у стосунках.

Психологи часто описують особистість через так звану модель "Великої п’ятірки" — екстраверсію, доброзичливість, відкритість до досвіду, невротизм та сумлінність. Саме ці риси визначають, як люди поводяться, реагують на стрес і взаємодіють з іншими, пише Psychology Today.

Однак особистість не обмежується лише однією людиною — вона впливає і на життя її близьких. Наприклад, якщо один із партнерів схильний до тривожності, це може відчувати й інший. А доброзичливий партнер, навпаки, робить атмосферу вдома більш спокійною і приємною.

Дослідження з тисячами учасників

Вчені проаналізували дані близько 4500 учасників національного опитування в Австралії. Протягом кількох років вони вивчали, чи можуть риси характеру обох партнерів передбачити показники професійного успіху — рівень доходу, підвищення та задоволення роботою.

Відео дня

Очікувано, власні риси особистості людини також впливали на її кар’єру. Наприклад:

екстраверти частіше отримували підвищення і були більш задоволені роботою;

люди з високою доброзичливістю мали більше задоволення від роботи, але іноді нижчі доходи;

більш тривожні люди навіть частіше отримували підвищення.

Проте найцікавіший результат стосувався характеру партнера.

Партнер із високим рівнем сумлінності підвищує шанси людини на кар"єрний успіх Фото: Unsplash

Партнер може допомогти вашій кар’єрі

Дослідники виявили, що партнер із високим рівнем сумлінності — тобто організований, відповідальний і дисциплінований — підвищує шанси людини на кар’єрний успіх.

Люди, чиї партнери були більш сумлінними, частіше:

отримували підвищення,

мали вищі доходи,

були більш задоволені своєю роботою.

Цей ефект спостерігався незалежно від статі та був особливо помітний у сім’ях, де працює лише один партнер.

Чому це працює

Вчені пояснюють це кількома факторами:

Сумлінні партнери частіше беруть на себе домашні обов’язки, що дає іншій людині більше часу і енергії для роботи.

Партнери впливають один на одного, і люди можуть поступово переймати організованість і дисципліну.

Менше конфліктів у стосунках означає менше стресу та більше психологічних ресурсів для кар’єри.

Ефект взаємного підсилення

Дослідники також зазначають, що партнери, які проводять багато часу разом, часто починають наслідувати поведінку один одного. Тому сумлінність одного може поступово підвищувати сумлінність іншого, створюючи позитивний цикл, який підтримує і сімейне життя, і професійний розвиток.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Люди в щасливих стосунках роблять ці 7 речей вранці.

11 речей, які роблять нас нещасними й заганяють у негатив.

Крім того, Фокус розповідав про 12 простих правил для кращого життя.