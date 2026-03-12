Ваш партнер влияет на карьеру и доходы сильнее, чем кажется — исследование

Обычно люди объясняют свои профессиональные достижения собственным трудолюбием, талантом или настойчивостью. Однако исследования показывают: на карьеру могут влиять и черты характера человека, с которым вы находитесь в отношениях.

Психологи часто описывают личность через так называемую модель "Большой пятерки" — экстраверсию, доброжелательность, открытость к опыту, невротизм и добросовестность. Именно эти черты определяют, как люди ведут себя, реагируют на стресс и взаимодействуют с другими, пишет Psychology Today.

Однако личность не ограничивается только одним человеком — она влияет и на жизнь его близких. Например, если один из партнеров склонен к тревожности, это может чувствовать и другой. А доброжелательный партнер, наоборот, делает атмосферу дома более спокойной и приятной.

Исследование с тысячами участников

Ученые проанализировали данные около 4500 участников национального опроса в Австралии. В течение нескольких лет они изучали, могут ли черты характера обоих партнеров предсказать показатели профессионального успеха — уровень дохода, повышение и удовлетворение работой.

Відео дня

Ожидаемо, собственные черты личности человека также влияли на его карьеру. Например:

экстраверты чаще получали повышение и были более довольны работой;

люди с высокой доброжелательностью имели больше удовольствия от работы, но иногда более низкие доходы;

более тревожные люди даже чаще получали повышение.

Однако самый интересный результат касался характера партнера.

Партнер с высоким уровнем добросовестности повышает шансы человека на карьерный успех Фото: Unsplash

Партнер может помочь вашей карьере

Исследователи обнаружили, что партнер с высоким уровнем добросовестности — то есть организованный, ответственный и дисциплинированный — повышает шансы человека на карьерный успех.

Люди, чьи партнеры были более добросовестными, чаще:

получали повышение,

имели более высокие доходы,

были более довольны своей работой.

Этот эффект наблюдался независимо от пола и был особенно заметен в семьях, где работает только один партнер.

Почему это работает

Ученые объясняют это несколькими факторами:

Добросовестные партнеры чаще берут на себя домашние обязанности, что дает другому человеку больше времени и энергии для работы.

Партнеры влияют друг на друга, и люди могут постепенно перенимать организованность и дисциплину.

Меньше конфликтов в отношениях означает меньше стресса и больше психологических ресурсов для карьеры.

Эффект взаимного усиления

Исследователи также отмечают, что партнеры, которые проводят много времени вместе, часто начинают подражать поведению друг друга. Поэтому добросовестность одного может постепенно повышать добросовестность другого, создавая положительный цикл, который поддерживает и семейную жизнь, и профессиональное развитие.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Люди в счастливых отношениях делают эти 7 вещей по утрам.

11 вещей, которые делают нас несчастными и загоняют в негатив.

Кроме того, Фокус рассказывал о 12 простых правилах для лучшей жизни.