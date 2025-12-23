Секрет счастья: 11 вещей, которые делают нас несчастными и загоняют в негатив

Многие люди, страдающие от хронического ощущения несчастья, попадают в замкнутый круг негатива. По словам психологов, дело не только в больших проблемах, но и в мелких ежедневных привычках, которые формируют настроение еще до выхода из дома.

Исследование, опубликованное в журнале Personality and Individual Differences, свидетельствует: позитивный настрой способствует формированию здоровых привычек и улучшает самочувствие. В то же время даже незначительные негативные действия могут запустить "спираль вниз", поддерживающую раздражительность, тревогу и эмоциональное истощение, пишет Your Tango.

Специалисты назвали 11 вещей, которые несчастливые люди почти всегда делают перед тем, как выйти из дома.

Они постоянно спешат

Хроническая суета, особенно утром, перегружает мозг, повышает уровень стресса и ухудшает психическое здоровье. Человек постоянно чувствует себя "позади", что только усиливает негативный настрой.

Непрерывно проверяют телефон

Исследование Университета Кента показало: чем больше экранного времени, тем ниже уровень счастья. Несчастливые люди начинают день со скроллинга, перегружая себя информацией еще до полного пробуждения.

Критикуют себя перед зеркалом

Низкая самооценка и негативный внутренний разговор — распространенные спутники депрессивного состояния. Постоянная самокритика лишь закрепляет ощущение безнадежности.

Раздражаются по пустякам

Психотерапевты отмечают: проблемы с ментальным здоровьем часто усиливают раздражительность. Пробки, бытовые мелочи или короткие разговоры могут вызвать сильную реакцию.

Переживают из-за событий, которых еще не было

Чрезмерные волнения относительно предстоящих разговоров или чужого мнения формируют тревожный фон и гарантированно портят настроение.

В спешке выполняют рутину ухода за собой

Даже несколько осознанных минут заботы о себе могут улучшить самочувствие, но несчастливые люди часто игнорируют эти моменты.

Ожидают худшего

Ожидание проблем и хаоса часто приводит к тому, что человек подсознательно находит подтверждение собственных страхов.

Живут "на автопилоте"

Избегание тишины и уединения не решает проблему — негативные мысли лишь накапливаются и автоматически возвращаются.

Пропускают завтрак

Отсутствие утреннего приема пищи негативно влияет не только на физическое состояние, но и на настроение, вызывая усталость и раздражительность.

Ставят работу на первое место

Ответы на рабочие письма еще с постели и нарушение баланса между работой и личной жизнью ухудшают эмоциональное состояние в течение всего дня.

Игнорируют моменты покоя

Эксперты Harvard Health отмечают: даже 10 минут осознанности в день могут улучшить настроение. Однако несчастливые люди часто избегают тишины, потому что оставаться наедине с мыслями для них сложно.

