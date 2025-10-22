6 вещей, которые люди делают по-другому в Финляндии, — самой счастливой стране мира
Финляндия уже несколько лет подряд возглавляет рейтинг самых счастливых стран мира, даже несмотря на холодный климат и долгие зимы. Психологи объясняют: секрет финского счастья — не в роскоши или постоянной эйфории, а в спокойствии, доверии и уважении к собственным чувствам.
Финляндия снова заняла первое место в World Happiness Report — отчете, определяющем уровень удовлетворенности жизнью в разных странах. И хотя жителям этого северного государства приходится жить с минимумом солнечного света и длительными зимами, они стабильно опережают остальной мир. Для сравнения, США в списке оказались лишь на 23-м месте, пишет Huffpost.
Эксперты по ментальному здоровью объясняют это уникальной культурой и системами поддержки, которые уменьшают ежедневный стресс. В Финляндии бесплатное образование, гарантированное медицинское страхование, гибкие условия труда и щедрые отпуска. А еще — меньше населения, что упрощает организацию многих сфер жизни.
Эмоциональная честность без принуждения к "позитиву"
В Финляндии не принято скрывать настоящие эмоции. По словам Мэри Лариваари из организации MIELI Mental Health Finland, люди могут открыто сказать: "Мне сейчас не ок" — и это не считается странным. Такая эмоциональная честность помогает избегать внутреннего напряжения и способствует психологическому благополучию.
Баланс между работой и личной жизнью
Финны ценят свободное время не меньше, чем работу. По словам профессора Мирки Гинтсанен из Университета Оулу, в Финляндии рабочие часы разумные, а расстояния до работы короткие — это позволяет расслабляться, отдыхать и заботиться о себе.
Природа — часть жизни
Большая роль в финском счастье принадлежит природе. Благодаря принципу "право каждого" любой может свободно гулять по лесам, собирать ягоды, кататься на лыжах или купаться в озерах. "Природа снижает уровень стресса, а значит — делает людей счастливее", — отмечает Гинтсанен.
Постоянное обучение и развитие
Финны любят учиться новому — не только ради карьеры. Это может быть кулинарный курс, йога или мастерская по гончарству. По словам Лариваары, новые умения не только стимулируют мозг, но и создают ощущение, что жизнь насыщенная и интересная.
Доверие и социальные связи
Профессор Юхо Саари из Тамперецкого университета объясняет, что в Финляндии очень высокий уровень доверия между людьми. Социальные связи и поддержка окружения существенно снижают риск одиночества, которое ученые считают одним из главных факторов несчастья.
Счастье как спокойствие, а не эйфория
В отличие от распространенного западного представления, финны не стремятся к постоянной радости. "Для нас счастье — это скорее тихое ощущение удовлетворения жизнью, а не сильные эмоции", — объясняет Лариваара.
Не все зависит от человека
Профессор Гинтсанен отмечает: нельзя считать счастье исключительно личной ответственностью. На него влияют и социальные условия, и государственные решения. Поэтому финская модель благосостояния основывается не только на индивидуальных усилиях, но и на поддержке общества.
