Женщина потратила много лет на изучение счастья: 12 простых правил для лучшей жизни

Гретхен Рубин — одна из самых влиятельных исследовательниц счастья и человеческой природы современности. Она потратила более 12 лет на изучение счастья и человеческой природы.

В процессе Рубин собрала то, что называет "Секретами взрослой жизни" — уроки, которые она усвоила со временем и опытом о том, как создать жизнь, которая будет счастливее, содержательнее и увереннее. Об этом пишет CNBC.

Многие важнейшие открытия можно сжать в одной короткой строке:

1. Примите себя и ожидайте от себя большего.

Чтобы быть счастливее, стремитесь сочувствовать себе и признавайте естественные границы своей природы; также стремитесь расти, расширяться и выталкивать себя за пределы зоны комфорта.

2. Работа — одна из самых опасных форм прокрастинации.

Прокрастинация на работе Рубин часто принимает форму ненужных исследований. Это может выглядеть как работа, но если это на самом деле не помогает достичь рабочих целей, она просто глупеет.

3. То, что мы делаем каждый день, важнее, чем то, что мы делаем время от времени.

Если мы ходим на 20-минутную прогулку почти каждый месяц, то ничего страшного, если мы пропустим несколько дней здесь или там; если мы ходим на часовую прогулку только один день в месяц, мы мало чего достигнем.

Стремитесь расти и расширяться

4. Сильный голос отталкивает, а также привлекает.

Как писательница, Рубин часто напоминает себе об этой истине. Если она стремится быть настолько мягкой, чтобы никто не мог не согласиться с ее выводами или возразить против ее стиля, ее работа будет безликой и скучной.

5. Перфекционизм руководствуется не высокими стандартами, а тревогой.

Если вы чувствуете, что вас мучает перфекционизм, не волнуйтесь о снижении своих стандартов, а скорее работайте над решением своих тревог.

6. Чтобы нас уважали, люди должны сначала заметить нас; мы не можем заслужить доверие и восхищение со стороны.

Многие люди озадачены, когда их усилия не признаются; проблема в том, что никто не знает, что они делают.

7. Если мы не терпим неудачу, значит, мы недостаточно стараемся.

Пытаясь избежать неудачи, мы также избегаем рисков и вызовов, которые ведут к достижениям и возможностям.

Если мы не терпим неудачу, значит, мы недостаточно стараемся

8. Прежде чем заявлять, что что-то является поверхностным, нездоровым, неэффективным, опасным, отвратительным или аморальным, нам следует подумать: возможно, это просто не соответствует моему вкусу.

Письменство осуждали из-за опасений, что зависимость от письменного слова ослабит память людей. Путешествия по железной дороге осуждали из-за опасений, что это приведет к повреждению мозга. Листовки осуждали из-за опасений, что они будут поощрять к опрометчивому, легкомысленному раскрытию информации.

9. Распределение заданий часто приводит к уклонению от заданий.

10. Ничто не истощает больше, чем задача, которая никогда не начиналась.

"Я чувствовал себя перегруженным в течение недели, потому что откладывал написание электронного письма, черновик которого, в конце концов, занял у меня 20 секунд", — вспоминает Рубин.

11. Легче изменить наше окружение и наш график, чем изменить себя.

Вместо того, чтобы пытаться стать "ранним человеком", выполняйте свою самую тяжелую работу поздно днем.

12. Птица, пчела и летучая мышь летают, но они используют разные крылья.

Нет ничего универсального! Используйте подход и инструменты, которые лучше всего подходят именно вам.

