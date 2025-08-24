Итальянцы придерживаются этих 5 привычек для здоровья, долголетия и счастья (фото)

Теа Дункан Прандо живет в Милане с мужем и 6-летним сыном Лоренцо, покинув США более 20 лет назад. Ее любовь к Италии началась в 2003 году.

Теа была студенткой третьего курса колледжа, провела семестр за границей, и почти сразу поняла, что должна там остаться. Об этом пишет CNBC.

За последние два десятилетия она имела возможность наблюдать, почему итальянцы ведут такую долгую и здоровую жизнь. Она заметила много их привычек и традиций долголетия. Вот некоторые из причин, почему качество жизни в Италии такое невероятное:

1. Искусство "аперитива"

"Аперитив" — один из моих любимых аспектов жизни в Италии. На первый взгляд, этот итальянский ритуал перед ужином может показаться просто счастливым часом, но это гораздо больше. Это способ укрепить сообщество", — рассказывает Теа.

В Италии принято гулять поздно вечером и видеть, как все — от родителей и малышей до молодых специалистов и бабушек и дедушек за 90 — наслаждаются легкими закусками и вкусным напитком в местном заведении.

Движущей силой этой активности является проведение времени с людьми, которые вам небезразличны.

2. Прогулка ради прогулки

"La passeggiata" происходит от слова "passeggiare", что означает прогуливаться.

В меньших городах и городках вы часто увидите итальянцев, которые бродят по главной улице до или после своего "аперитива", или наслаждаясь джелато. Или, возможно, это долгая дорога домой после ужина.

Прекрасная часть этой активности заключается в том, что нет пункта назначения, до которого вы пытаетесь добраться. Вы идете ради ходьбы.

3. Еда, которой вы можете доверять

Итальянцы серьезно относятся к своей еде. Настолько, что вы часто услышите, как они говорят о "la materia prima", что более или менее переводится как "сырые ингредиенты".

Из-за того, как были спланированы итальянские города и деревни, они часто окружены сельскохозяйственными угодьями, которые производят пищу, которую едят итальянцы.

"Например, мы познакомились с владельцами местной клубничной фермы рядом с нами. Мой муж очень часто отправляет владельцу сообщение в WhatsApp, говоря, что на следующий день заедет забрать пять контейнеров. Затем эти фермеры отправятся на свои поля, чтобы собрать урожай идеально спелых плодов. Уверяю вас, что это, несомненно, самая вкусная клубника, которую я когда-либо пробовала", — говорит Теа.

Кроме того, покупка непосредственно у фермера гарантирует не только свежесть, но и доступные цены.

4. Доступ к качественной и недорогой медицинской помощи

В Италии доступ к медицинской помощи рассматривается как право человека, а не привилегия.

Люди не думают о том, что произойдет, когда они сменят карьеру или потеряют работу, и если это будет означать, что они больше не смогут позволить себе визиты к врачу, дородовой уход или даже лечение рака.

5. К отпуску относятся очень серьезно

"Я люблю шутить, что отпуск — это официальный вид спорта Италии, уступая лишь футболу", — говорит американка.

Работники с полным рабочим днем в Италии имеют минимум четыре недели отпуска в год. Есть также много официальных государственных праздников, на которые все отправляются в отпуск, например, "Феррагосто", который приходится на 15 августа. Он был основан как период отдыха для работников во времена Римской империи.

В Италии существует уважение к отпускам. Здесь люди видят, что работа — это лишь часть того, кем мы являемся как личности. Они понимают, что время, проведенное с семьей и друзьями, является основой долгой, счастливой и полноценной жизни. Именно этот дух делает Италию таким замечательным местом для жизни.

