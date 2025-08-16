"Королева этикета" назвала 7 вещей, которые выдают невоспитанного человека на отдыхе

Во время отпуска важно оставаться расслабленным, но есть разница между непринужденностью и видом "простака". Эксперт по этикету Лора Виндзор рассказала, какие привычки на отдыхе лучше не использовать, чтобы выглядеть более изысканно.

Нет ничего плохого в том, чтобы чувствовать себя спокойно в отпуске, ведь именно для этого он и существует. Однако, по словам эксперта по этикету Лоры Виндзор, есть тонкая грань между легкостью и проявлением "безвкусицы", пишет The Sun

Специалист, которую называют "Королевой этикета", поделилась своими золотыми правилами: семь вещей, которые нужно прекратить делать, если хотите выглядеть более культурно и уверенно в путешествии.

Шлепанцы

Для тех, кто отдыхает в городе, это большое табу. Шлепанцы уместны только на пляже, у бассейна, в раздевалках. Они свидетельствуют о плохом вкусе и несоответствии ситуации.

"Резервирование" лежаков

Не стоит занимать лежаки для друзей. Это напоминает поведение из школы, когда кто-то "лезет без очереди". Это было раздражающе тогда и остается таким сейчас. Взрослые должны уважать других и себя.

Спагетти с ложкой

Есть спагетти ложкой и вилкой — это большая ошибка. Если заказали пасту, ешьте ее как итальянцы — только вилкой. Для этого не нужно дополнительных приборов. Иначе это выглядит как знак "турист", что означает: "возьмите с меня двойную цену и еще 20% сверху". Также Лора советует не складывать посуду для официантов, не сыпать соль до того, как попробуете блюдо, и не заправлять салфетку за воротник.

Алкоголь с утра

Некоторые начинают пить еще в аэропорту или сразу в отеле. Это выглядит непривлекательно. Чрезмерный алкоголь утром может привести к неловким ситуациям, особенно если кто-то снимет это на камеру. Нужно ли, чтобы все видели, как вы спотыкаетесь по дороге к месту или смешно кричите? На юге Европы принято пить вино или другие напитки маленькими глотками и всегда во время трапезы, а не "залпом".

Кетчуп в ресторане

Культурная неосведомленность — это еще одна ошибка. В зарубежных заведениях не стоит требовать привычные соусы вроде кетчупа или майонеза. Лучше есть то, что предлагает кухня, как делают местные. Уважать чужие традиции — это обязанность.

Носки с сандалиями

Этот дуэт всегда выглядит неуместно. Иностранцы легко узнают так туристов даже издалека.

Аплодисменты после посадки самолета

Аплодировать после приземления самолета — это признак неопытного путешественника. Да, посадка — сложное дело, но ведь это работа пилота. Если вы благодарны за то, что остались живы, тогда аплодируйте и каждый раз, когда переходите дорогу, ведь там риски еще больше. На самом деле такая привычка выглядит наивной.

Лора Виндзор подытожила, что, придерживаясь этих простых правил, вы сможете избежать неприятных впечатлений и выглядеть более элегантно, куда бы ни путешествовали.

