Как сэкономить: эксперты посоветовали, как выгодно отдохнуть в отпуске в 2025 году

Эксперты предоставили предложения, когда лучше путешествовать, бронировать, а также посоветовали лучшие технические инструменты, которые можно использовать, чтобы получить выгодное предложение для отпуска.

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Об этом пишет The Independent.

Эксперты по путешествиям собрали лучшие советы и рекомендации по экономии на летнем отпуске.

Используйте технологии

Директор туристической компании eShores Гэвин Лапидус советует не спешить с покупкой билетов на самолет или бронированием тура. Если хотите сэкономить, то планировать отпуск надо заранее. Сначала лучше использовать несколько поисковых систем для поиска рейсов и настроить оповещения об изменении цены.

Также стоит подписаться на различные группы в "Фейсбук" или других соцсетях, где часто предлагают туры по выгодным ценам, в частности, подписаться на рассылки туристических компаний.

Покупайте билеты в одну сторону

Покупать билет в один конец выгоднее, потому что так вы можете просмотреть варианты разных авиакомпаний и выбрать самый выгодный. Однако Лапидус советует проверять требования к багажу, если вы приобрели билеты в разных авиакомпаниях.

Покупайте билеты заранее

Ближе к дате путешествия цены на билеты на самолет всегда растут из-за спроса. Выгоднее всего бронировать место в самолете за 2 — 3 месяца до нужной даты. Также бывает, что на сайте авиакомпаний появляются выгодные предложения в последнюю минуту. Это вариант для спонтанной поездки, но для запланированной — слишком рискованно переплатить.

Платите за багаж в выгодное время

Обычно, если рейс популярный, то десятикилограммовый багаж выгоднее покупать сразу. В то же время, если рейс менее загружен, то стоимость багажа при регистрации будет меньше, чем та, которую авиакомпания предлагала при покупке билета.

Бронируйте экскурсии и трансфер заранее

Соучредитель Travel Support Circle Люсинда Фошо советует бронировать трансфер из аэропорта в отель или апартаменты заранее, потому что это может быть дешевле, чем на месте. Это также касается экскурсий и других впечатлений — в популярных туристических местах они часто могут быть дороже, если не забронировать заранее.

Рассмотрите жилье с личной кухней

Аренда апартаментов с кухней может помочь сэкономить денег. Значительно выгоднее покупать продукты в супермаркете или на рынке и готовить еду в апартаментах, чем обедать и ужинать в ресторанах.

Путешествуйте не в пик сезона

В пик сезона, то есть летом, на курортах цены обычно выше. Чтобы сэкономить, лучше подождать до сентября, когда цены упадут. В это время также улицы и пляжи уже не настолько переполнены туристами, поэтому почувствовать атмосферу места будет значительно легче.

Напомним, в Украине есть невероятное место с замком и водопадом, который является самым высоким в равнинной части страны. Речь идет об урочище Красное в Тернопольской области.

Фокус ранее также писал, о Мальдивах в Украине, то есть Черепашинецкий карьер, что в Винницкой области. Это место напоминает тропики, однако расположено в Украине.