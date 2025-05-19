Як зекономити: експерти порадили, як вигідно відпочити у відпустці в 2025 році

Експерти надали пропозиції, коли краще подорожувати, бронювати, а також порадили найкращі технічні інструменти, які можна використовувати, щоб отримати вигідну пропозицію для відпустки.

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Про це пише The Independent.

Експерти з подорожей зібрали найкращі поради та рекомендації щодо економії на літній відпустці.

Використовуйте технології

Директор туристичної компанії eShores Гевін Лапідус радить не поспішати з купівлею квитків на літак чи бронюванням туру. Якщо хочете зекономити, то планувати відпустку треба завчасно. Спершу краще використати кілька пошукових систем для пошуку рейсів та налаштувати сповіщення про зміну ціни.

Також варто підписатися на різні групи у "Фейсбук" або інших соцмережах, де часто пропонують тури за вигідними цінами, зокрема, підписатися на розсилки туристичних компаній.

Купуйте квитки в одну сторону

Купувати квиток в один кінець вигідніше, бо так ви можете переглянути варіанти різних авіакомпаній й обрати найвигідніший. Однак Лапідус радить перевіряти вимоги до багажу, якщо ви придбали квитки в різних авіакомпаніях.

Купуйте квитки заздалегідь

Ближче до дати подорожі ціни на квитки на літак завжди зростають через попит. Найвигідніше бронювати місце в літаку за 2 – 3 місяці до потрібної дати. Також буває, що на сайті авіакомпаній з'являються вигідні пропозиції в останню хвилину. Це варіант для спонтанної поїздки, але для запланованої – надто ризиковано переплатити.

Платіть за багаж у вигідний час

Зазвичай, якщо рейс популярний, то десятикілограмовий багаж вигідніше купувати одразу. Водночас, якщо рейс менш завантажений, то вартість багажу під час реєстрації буде меншою, аніж та, яку авіакомпанія пропонувала під час купівлі квитка.

Бронюйте екскурсії та трансфер заздалегідь

Співзасновниця Travel Support Circle Люсінда Фошо радить бронювати трансфер з аеропорту до готелю чи апартаментів завчасно, бо це може бути дешевше, аніж на місці. Це також стосується екскурсій та інших вражень – у популярних туристичних місцях вони часто можуть бути дорожчими, якщо не забронювати заздалегідь.

Розгляньте житло з особистою кухнею

Оренда апартаментів з кухнею може допомогти зекономити грошей. Значно вигідніше купувати продукти в супермаркеті або на ринку і готувати їжу в апартаментах, ніж обідати та вечеряти в ресторанах.

Подорожуйте не в пік сезону

У пік сезону, тобто влітку, на курортах ціни зазвичай вищі. Щоб зекономити, краще почекати до вересня, коли ціни впадуть. У цей час також вулиці і пляжі вже не настільки переповнені туристами, то ж відчути атмосферу місця буде значно легше.

Нагадаємо, в Україні є неймовірне місце з замком та водоспадом, який є найвищим у рівнинній частині країни. Йдеться про урочище Червоне в Тернопільській області.

Фокус раніше також писав, про Мальдіви в Україні, тобто Черепашинецький кар’єр, що у Вінницькій області. Це місце нагадує тропіки, однак розташоване в Україні.