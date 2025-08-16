"Королева етикету" назвала 7 речей, які видають невиховану людину на відпочинку

Під час відпустки важливо залишатися розслабленим, але є різниця між невимушеністю та виглядом "простака". Експертка з етикету Лора Віндзор розповіла, які звички на відпочинку краще не використовувати, щоб виглядати більш вишукано.

Немає нічого поганого в тому, щоб почуватися спокійно у відпустці, адже саме для цього вона й існує. Однак, за словами експертки з етикету Лори Віндзор, є тонка межа між легкістю та проявом "несмаку", пише The Sun

Фахівчиня, яку називають "Королевою етикету", поділилася своїми золотими правилами: сім речей, які потрібно припинити робити, якщо хочете виглядати більш культурно та впевнено у подорожі.

Шльопанці

Для тих, хто відпочиває у місті, це велике табу. Шльопанці доречні лише на пляжі, біля басейну, у роздягальнях. Вони свідчать про поганий смак та невідповідність ситуації.

"Резервування" лежаків

Не варто займати лежаки для друзів. Це нагадує поведінку зі школи, коли хтось "лізе без черги". Це було дратівливо тоді і залишається таким зараз. Дорослі мають поважати інших та себе.

Спагеті з ложкою

Їсти спагеті ложкою та виделкою — це велика помилка. Якщо замовили пасту, їжте її як італійці — лише виделкою. Для цього не потрібно додаткових приборів. Інакше це виглядає як знак "турист", що означає: "візьміть з мене подвійну ціну та ще 20% зверху". Також Лора радить не складати посуд для офіціантів, не сипати сіль до того, як спробуєте страву, і не заправляти серветку за комір.

Алкоголь зранку

Дехто починає пити ще в аеропорту чи одразу в готелі. Це виглядає непривабливо. Надмірний алкоголь зранку може призвести до незручних ситуацій, особливо якщо хтось зніме це на камеру. Чи потрібно, щоб усі бачили, як ви спотикаєтесь дорогою до місця або смішно кричите? На півдні Європи прийнято пити вино чи інші напої маленькими ковтками і завжди під час трапези, а не "залпом".

Кетчуп у ресторані

Культурна необізнаність — це ще одна помилка. У закордонних закладах не варто вимагати звичні соуси на кшталт кетчупу чи майонезу. Краще їсти те, що пропонує кухня, як роблять місцеві. Поважати чужі традиції — це обов’язок.

Шкарпетки із сандалями

Цей дует завжди виглядає недоречно. Іноземці легко впізнають так туристів навіть здалеку.

Оплески після посадки літака

Аплодувати після приземлення літака — це ознака недосвідченого мандрівника. Так, посадка — складна справа, але ж це робота пілота. Якщо ви вдячні за те, що залишилися живі, тоді аплодуйте й кожного разу, коли переходите дорогу, адже там ризики ще більші. Насправді така звичка виглядає наївною.

Лора Віндзор підсумувала, що, дотримуючись цих простих правил, ви зможете уникнути неприємних вражень і виглядати більш елегантно, куди б не подорожували.

