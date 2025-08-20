Один предмет нельзя брать с собой в путешествие — иначе остановят на таможне

Эксперты по путешествиям советуют туристам быть осторожными с перевозкой лекарств и пищевых добавок. Даже привычные таблетки, если они не имеют оригинальной упаковки и маркировки, могут стать причиной задержки или даже штрафов в некоторых странах.

Путешествия самолетом часто связаны со стрессом, и большинство пассажиров заранее готовится к контролю — пакуют жидкости в прозрачные пакеты и проверяют электронику. Но есть еще одно правило, которое легко забыть, пишет Express.

По словам специалиста по путешествиям Андреа Платании (Transfeero), категорически не стоит брать с собой немаркированные лекарства или добавки. Он пояснил, что многие люди привыкли пересыпать таблетки в небольшие контейнеры или пакетики, чтобы сэкономить место. Однако в разных странах это может стать проблемой: даже распространенные препараты, например кодеин или определенные антигистаминные, в некоторых государствах разрешены только по рецепту.

"Если вы не можете подтвердить, что именно перевозите, рискуете получить задержку, конфискацию препаратов или штраф", — отметил эксперт.

Специалисты советуют путешественникам иметь при себе справку от врача, подтверждающую название и назначение препаратов. Это поможет избежать недоразумений с таможенными службами.

Особенно строгие правила действуют в странах Азии и Ближнего Востока, где определенные лекарства могут считаться контролируемыми веществами. В таких случаях нарушение правил способно привести не только к штрафам, но и к судебным разбирательствам или запрету на въезд.

"Это мелочь, о которой многие не думают до того момента, когда сталкиваются с проблемой. Но несколько минут подготовки способны спасти вас от испорченного отпуска", — подытожил эксперт.

