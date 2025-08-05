Женщину заставляли заплатить за большой ручной багаж: пассажиры "отбивали" ее от авиакомпании

Группа пассажиров в аэропорту Лондона встала на защиту женщины, которую обязывали уплатить 75 фунтов стерлингов за превышение размера ручной клади. Они пытались помочь ей изменить форму чемодана, чтобы избежать дополнительного сбора.

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Как сообщает Whats The Jam, инцидент произошел в лондонском аэропорту Гатвик во время посадки на рейс в Дублин. Пассажирка по имени Карла Офаррелл столкнулась с требованием персонала Ryanair разместить багаж в специальном измерителе. Когда сумка не соответствовала габаритам, несколько мужчин из очереди предложили свои ремни, чтобы обжать чемодан.

В комментарии изданию Карла рассказала, что к ней подошли сотрудники, когда она еще сидела в зале ожидания, и настояли проверить размер ручной клади. По ее словам, когда она выразила несогласие, персонал заявил, что сумка является потенциально опасной для полета, если не уменьшить ее габариты.

"Они не трогали сумку, но настаивали, что она слишком большая. Тогда несколько мужчин рядом начали предлагать свои ремни. Я попробовала два, которые оказались маловаты, а третий подошел и позволил затянуть корпус сумки", — рассказала пассажирка.

Впрочем, член экипажа остался недоволен вмешательством и начал усмирять других пассажиров, отметив, что те мешают посадке. Офаррелл также сообщила, что сотрудник запретил ей заходить на борт, пока она не оплатит полную сумму сбора. По словам женщины, представитель авиакомпании дала понять, что не позволит ей сесть на самолет без оплаты.

"Кто-то из толпы пошутил: "Майкл О'Лири берет деньги за сам факт пребывания здесь". Но бортпроводница разозлилась еще больше и сказала, что с чемоданом на ремнях меня не пропустят", — добавила она.

Пассажирка также заявила, что оплатила 385 фунтов стерлингов (520 долларов США) за обратный рейс на 9 июля, а также 40 фунтов за приоритетную посадку. По ее убеждению, действия работников имели показательный характер: "Казалось, что они хотели сделать из меня пример, поэтому действовали принципиально, даже когда ситуация уже была решена".

Карла обратилась с жалобой в авиакомпанию. По ее словам, когда она отметила ранее приобретенные услуги, ей пригрозили запретом на полеты с Ryanair.

"Эти штрафы — лишь способ потерять время и сформировать плохое впечатление о компании. К сожалению, мы выбрали Ryanair из-за расписания, которое подходило для наших встреч", — считает она.

В ответ на ситуацию представитель Ryanair заявил: "Этот пассажир забронировал стандартный тариф на рейс из Лондона Гатвик в Дублин 9 июля, который предусматривает провоз небольшой личной вещи и ручной клади весом до 10 кг. Поскольку ее багаж превышал допустимые размеры, агент в зоне посадки справедливо применил стандартную плату в размере 75 фунтов стерлингов".

Как сообщал Фокус, в этом месяце Ryanair изменил размер бесплатной ручной клади.

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