Жінку змушували сплатити за великий ручний багаж: пасажири "відбивали" її від авіакомпанії

Група пасажирів в аеропорту Лондона стала на захист жінки, яку зобов’язували сплатити 75 фунтів стерлінгів за перевищення розміру ручної поклажі. Вони намагалися допомогти їй змінити форму валізи, аби уникнути додаткового збору.

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Як повідомляє Whats The Jam, інцидент стався у лондонському аеропорту Гатвік під час посадки на рейс до Дубліна. Пасажирка на ім’я Карла Офаррелл зіштовхнулася з вимогою персоналу Ryanair розмістити багаж у спеціальному вимірювачі. Коли сумка не відповідала габаритам, кілька чоловіків з черги запропонували свої ремені, щоб обтиснути валізу.

У коментарі виданню Карла розповіла, що до неї підійшли співробітники, коли вона ще сиділа в залі очікування, й наполягли перевірити розмір ручної поклажі. За її словами, коли вона висловила незгоду, персонал заявив, що сумка є потенційно небезпечною для польоту, якщо не зменшити її габарити.

"Вони не чіпали сумку, але наполягали, що вона завелика. Тоді кілька чоловіків поруч почали пропонувати свої ремені. Я спробувала два, які виявилися замалими, а третій підійшов і дозволив затягнути корпус сумки", – розповіла пасажирка.

Втім, член екіпажу залишився невдоволений втручанням і почав втихомирювати інших пасажирів, зазначивши, що ті заважають посадці. Офаррелл також повідомила, що співробітник заборонив їй заходити на борт, доки вона не сплатить повну суму збору. За словами жінки, представниця авіакомпанії дала зрозуміти, що не дозволить їй сісти на літак без оплати.

"Хтось із натовпу пожартував: "Майкл О’Лірі бере гроші за сам факт перебування тут". Але бортпровідниця розлютилася ще більше й сказала, що з валізою на ременях мене не пропустять", – додала вона.

Пасажирка також заявила, що сплатила 385 фунтів стерлінгів (520 доларів США) за зворотний рейс на 9 липня, а також 40 фунтів за пріоритетну посадку. На її переконання, дії працівників мали показовий характер: "Здавалося, що вони хотіли зробити з мене приклад, тож діяли принципово, навіть коли ситуація вже була вирішена".

Карла звернулася зі скаргою до авіакомпанії. За її словами, коли вона наголосила на раніше придбаних послугах, їй пригрозили забороною на польоти з Ryanair.

"Ці штрафи – лише спосіб втратити час і сформувати погане враження про компанію", – вважає вона. – "На жаль, ми обрали Ryanair через розклад, який підходив для наших зустрічей".

У відповідь на ситуацію речник Ryanair заявив: "Цей пасажир забронював стандартний тариф на рейс з Лондона Гатвік до Дубліна 9 липня, який передбачає провезення невеликої особистої речі та ручної поклажі вагою до 10 кг. Оскільки її багаж перевищував допустимі розміри, агент у зоні посадки справедливо застосував стандартну плату у розмірі 75 фунтів стерлінгів".

Як повідомляв Фокус, цього місяця Ryanair змінив розмір безкоштовної ручної поклажі.

Раніше Фокус повідомляв, чому важлива туристична страховка і який захист гарантує.