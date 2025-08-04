Ryanair змінив розмір безкоштовної ручної поклажі: що важливо знати туристам

З 1 серпня авіапасажири Ryanair можуть проносити на борт велику ручну поклажу без додаткової оплати.

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Ірландський лоукостер офіційно змінив правила перевезення багажу, порівнявши їх зі стандартами угорської авіакомпанії Wizz Air. Про це йдеться на сайті авіаперевізника.

Тепер пасажирам дозволено брати з собою невелику сумку розмірами 40х30х20 см замість попередніх 40х25х20 см. Це оновлення стосується всіх без винятку клієнтів Ryanair, незалежно від обраного тарифного плану.

На сайті авіаперевізника зазначають, що нова політика вже набула чинності і діє для всіх рейсів із 1 серпня.

Водночас правила щодо більшої ручної поклажі, яка оплачується окремо при бронюванні квитка за базовим тарифом, залишилися без змін: її габарити не повинні перевищувати 55×40×20 см.

Зміни в правилах покликані зробити подорожі зручнішими для пасажирів та уніфікувати вимоги Ryanair з провідними європейськими бюджетними авіалініями.

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