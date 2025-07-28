Понад 40 подорожей: чоловік зав'язує очі та навмання кидає дротик у карту світу (відео)

Канадець Сорін Михайлович подорожує світом, обираючи напрямок випадковим чином — кидаючи дротик у карту із зав'язаними очима. За понад десять років він відвідав понад 40 країн і перетворив свою ідею на тревел-шоу.

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Канадський підприємець Сорін Михайлович обрав незвичний спосіб мандрів — він кидає дротик у карту світу із зав'язаними очима і вирушає до тієї країни, в яку влучив. Як повідомляє Foxnews, чоловік уже побував у понад 40 країнах і продовжує збирати свій колекційний список подорожей.

Ідея зародилася у 2012 році. Тоді 48-річний Михайлович сказав другу, що хоче прокинутись і спонтанно поїхати туди, куди вкаже дротик. Спочатку він мандрував раз на рік за власний кошт, згодом кількість поїздок зросла до 16 на рік, а фінансування почали забезпечувати партнерські компанії.

Замість того, щоб прямувати до конкретної точки влучання дротика, мандрівник стартує зі столиці країни. Причиною цього є те, що деякі держави надто малі для точного прицілювання.

Його улюбленими напрямками стали Ісландія, Таїланд і Аргентина. Водночас найменше йому сподобався Мадагаскар — через розчарування від реальності та не надто привітне ставлення місцевих.

Михайлович відзначає В'єтнам як найдешевшу країну з найкращою вуличною кухнею. А от у Скандинавії, Швейцарії та на Мальдівах, за його словами, подорожувати вкрай дорого.

Під час пандемії COVID-19 він почав монтувати відео зі своїх подорожей, створивши тревел-шоу "Подорожі Дартом". З часом контент з'явився на YouTube та Amazon Prime. Усі епізоди мандрівник знімає разом із місцевими відеооператорами.

Тревел-шоу "Подорожі Дартом"

Нещодавно він побував в Іраку, відвідав Багдад і Вавилон, попри перестороги. "Можливо, це було небезпечно, але зі мною нічого не сталося", — розповів він, додавши, що щодня куштував верблюже м'ясо.

Михайлович планує відвідати всі країни світу, хоч визнає, що у маленькі держави влучити непросто. У його списку вже понад 40 локацій, зокрема Куба, Ісландія, Південна Корея, Японія, Антарктида, Бразилія, В'єтнам, Туреччина та навіть Ємен. Найближчим часом він сподівається потрапити до Австралії чи Іспанії — наступний кидок дротика заплановано на серпень.

Як повідомляв Фокус, минулого місяця чоловік відвіз кохану відпочити на острів, але вона його кинула, бо там "нічого не сталося".

Нагадаємо, чоловік, що об'їхав весь світ, поділився, що його здивувало після 10 років подорожей.