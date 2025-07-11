Об'їхав увесь світ: чоловік поділився, що його вразило після 10 років подорожей (фото)

Данський турист Торбйорн Педерсен прославився на весь світ завдяки своїй унікальній навколосвітній подорожі без жодного перельоту. Після завершення турне планетою, чоловік розповів, які країни особисто вважає найгіршими для проживання.

Related video

На його думку, саме Тувалу та Ватикан є найгіршими місцями для життя людей, розповів турист виданню UNILAD.

За словами чоловіка, острівна держава є надзвичайно вразливою до глобального потепління й дуже віддаленою, а тому скоро вона може зникнути зі світової мапи.

"Я справді критикую Тувалу. Але не через те, що люди там були поганими — навпаки, вони добрі, природа красива, там багато хорошого. Просто мене бентежить, скільки грошей надсилають у Тувалу, аби ця країна просто існувала. Що Тувалу дає світові? Просто переселіть цих людей туди, куди вони хочуть, і припиніть туди пересилати гроші. Тим паче Тувалу буде під водою за 70, 100 років — щось у цьому діапазоні", — відверто говорить данець.

Тувалу з висоти пташинього польоту Фото: Shutterstock

Він каже, що не бачить сенсу в будуванні заводів, лікарень та інвестуванні в проєкти в Тувалу, якщо "все це в майбутньому опиниться під водою".

"Я схильний вважати Тувалу найгіршою країною у світі", — відверто зізнається пан Педерсен.

Щодо Ватикану, то ця локація теж не припала до душі подорожувальнику. Він каже, що справа не в релігії, а "в тому, як усе там влаштовано".

"Там не народжуються діти, ти не можеш забронювати готель, немає ресторанів, і тебе просять піти ввечері й повернутись наступного дня. Це єдина країна у світі, де кажуть щось на кшталт: "Ну все, час вийшов, ми зачиняємось. Зараз 11-та, повертайся завтра". Жахлива країна", — сказав чоловік.

Раніше Фокус повідомляв, що турист отримав посилку, яка змусила його посміхнутися. Американець загубив гаманець під час поїздки до Лондона, через місяць отримав його назад поштою. До посилки додавався лист із поясненнями.

Також стало відомо, яку країну для життя обрав інший відомий турист. Ренді Вільямс провів останні кілька років, відвідуючи практично кожну країну світу.