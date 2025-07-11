Объехал весь мир: мужчина поделился, что его поразило после 10 лет путешествий (фото)

Датский турист Торбьерн Педерсен прославился на весь мир благодаря своему уникальному кругосветному путешествию без единого перелета. После завершения турне по планете, мужчина рассказал, какие страны лично считает худшими для проживания.

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По его мнению, именно Тувалу и Ватикан являются худшими местами для жизни людей, рассказал турист изданию UNILAD.

По словам мужчины, островное государство является чрезвычайно уязвимым к глобальному потеплению и очень отдаленным, а потому скоро оно может исчезнуть с мировой карты.

"Я действительно критикую Тувалу. Но не потому, что люди там были плохими — наоборот, они добрые, природа красивая, там много хорошего. Просто меня смущает, сколько денег присылают в Тувалу, чтобы эта страна просто существовала. Что Тувалу дает миру? Просто переселите этих людей туда, куда они хотят, и прекратите туда пересылать деньги. Тем более Тувалу будет под водой через 70, 100 лет — что-то в этом диапазоне", — откровенно говорит датчанин.

Тувалу с высоты птичьего полета Фото: Shutterstock

Он говорит, что не видит смысла в строительстве заводов, больниц и инвестировании в проекты в Тувалу, если "все это в будущем окажется под водой".

"Я склонен считать Тувалу худшей страной в мире", — откровенно признается господин Педерсен.

Что касается Ватикана, то эта локация тоже не пришлась по душе путешественнику. Он говорит, что дело не в религии, а "в том, как все там устроено".

"Там не рождаются дети, ты не можешь забронировать отель, нет ресторанов, и тебя просят уйти вечером и вернуться на следующий день. Это единственная страна в мире, где говорят что-то вроде: "Ну все, время вышло, мы закрываемся. Сейчас 11 часов, возвращайся завтра". Ужасная страна", — сказал мужчина.

Ранее Фокус сообщал, что турист получил посылку, которая заставила его улыбнуться. Американец потерял кошелек во время поездки в Лондон, через месяц получил его обратно по почте. К посылке прилагалось письмо с объяснениями.

Также стало известно, какую страну для жизни выбрал другой известный турист. Рэнди Уильямс провел последние несколько лет, посещая практически каждую страну мира.