Через месяц после отдыха турист получил посылку, которая заставила его улыбнуться (фото)

28-летний турист из США, потерявший кошелек во время поездки в Лондон, спустя месяц получил его обратно по почте. К посылке прилагалось письмо с объяснениями.

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Неизвестный мужчина из Лондона (Англия) нашел на улице кошелек американского туриста и отправил его обратно в США с трогательным письмом. История, опубликованная на Reddit, вызвала волну теплых комментариев.

28-летний житель Чикаго (штат Иллинойс, США), отдыхавший в Лондоне в мае прошлого года, потерял свой кошелек где-то неподалеку от Букингемского дворца. Как он позже пошутил, "виноваты маленькие карманы в шортах". Несмотря на неприятную ситуацию, отпуск не был испорчен благодаря Apple Wallet, но сам факт потери огорчил мужчину.

16 июня он сообщил, что в его почтовом отделении появилась неожиданная посылка. Внутри были его утерянный кошелек и письмо, подписанное инициалами TWC. В послании говорилось, что кошелек был найден в Лондоне 13 мая, и хотя в нем не было наличных, доброжелатель попытался связаться с владельцем через указанные контакты и даже обратился в American Express, чтобы заблокировать карты и сообщить о находке.

В посылке турист нашел также трогательное письмо Фото: Reddit

Также он сообщил банку, что собирается вернуть вещи по домашнему адресу владельца в Иллинойсе. Обратного адреса на посылке не было, но владелец надеется, что интернет поможет ему отыскать этого человека, чтобы хотя бы компенсировать расходы на доставку.

"Это был такой продуманный жест. Он действительно сделал мой месяц", — признался он.

Публикация уже набрала тысячи лайков, а пользователи в комментариях не скрывали своего восхищения.

"Какой замечательный человек", "Это так по-британски", "Он просто не хотел, чтобы вы чувствовали себя обязанным", — писали они.

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