Путь к сокровищам: какой секрет хранит подвал дома 1950-х годов (фото)

Житель Миннесоты нашел старинный ключ, спрятанный в подвале, спустя годы после переезда в свой новый дом. Находка быстро привлекла внимание пользователей соцсетей, вызвав множество теорий о ее происхождении.

Related video

Дом был построен в 1950-х, но ключ не подходит ни к одному из замков. Фотографией необычной находки поделился мужчина под ником u/edrift101 на популярном форуме Reddit.

Владелец дома из Миннесоты (США) под ником u/edrift101 рассказал, что обнаружил потускневший ключ, спрятанный в стропилах подвала.

"Мы нашли это спустя годы после переезда в наш новый дом", — написал он.

Владелец дома нашел ключ в подвале Фото: Reddit

По словам автора, ключ не подходит ни к одному из замков в доме или гараже. Это породило массу догадок среди пользователей Reddit: от тайных дверей до сокровищ и ловушек для мышей.

"Может быть, где-то в доме есть секретная замочная скважина, как в "Ключах Локков"? Это могло бы быть забавно", — добавил автор.

Ключ не подходит ни к одному из замков в доме или гараже Фото: Reddit

Комментаторы не заставили себя ждать. Некоторые посчитали, что это старинная отмычка или "защищенный ключ", который использовался для экстренного доступа к дому. Другие уверены, что такие ключи могли открывать сундуки, потайные ниши или даже служили элементом старых ловушек для грызунов. Звучали и более романтичные версии, что это был первый ключ от дома или часть семейной реликвии.

"Лучше начните осматриваться в поисках сундука с сокровищами, спрятанного у вас дома", — написал один из них.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина купил "самый уродливый дом на улице" и превратил его в уютное жилье. Эш Маццина из Лондона (Англия) кардинально преобразил заброшенный викторианскую постройку. За два года он своими руками превратил унылую террасу в стильное и уютное жилище, удивив людей со всего мира.

Также стало известно, что девушки обустроили квартиру дешевыми вещами с распродажи. Две сестры из Флориды (США) доказали, что даже с ограниченным бюджетом можно создать стильный интерьер. Их проект на 350 долларов стал вирусным в соцсетях.