Шлях до скарбів: який секрет зберігає підвал будинку 1950-х років (фото)

Житель Міннесоти знайшов старовинний ключ, захований у підвалі, за кілька років після переїзду до свого нового будинку. Знахідка швидко привернула увагу користувачів соцмереж, викликавши безліч теорій про її походження.

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Будинок був побудований у 1950-х, але ключ не підходить до жодного із замків. Фотографією незвичайної знахідки поділився чоловік під ніком u/edrift101 на популярному форумі Reddit.

Власник будинку з Міннесоти (США) під ніком u/edrift101 розповів, що виявив потьмянілий ключ, захований у кроквах підвалу.

"Ми знайшли це через роки після переїзду в наш новий будинок", — написав він.

Власник будинку знайшов ключ у підвалі Фото: Reddit

За словами автора, ключ не підходить до жодного із замків у будинку або гаражі. Це породило масу здогадок серед користувачів Reddit: від таємних дверей до скарбів і пасток для мишей.

"Можливо, десь у будинку є секретна замкова щілина, як у "Ключах Локків"? Це могло б бути кумедно", — додав автор.

Ключ не підходить до жодного із замків у будинку або гаражі Фото: Reddit

Коментатори не змусили себе чекати. Дехто вважав, що це старовинна відмичка або "захищений ключ", який використовувався для екстреного доступу до будинку. Інші впевнені, що такі ключі могли відкривати скрині, потаємні ніші або навіть служили елементом старих пасток для гризунів. Звучали і більш романтичні версії, що це був перший ключ від будинку або частина сімейної реліквії.

"Краще почніть озиратися в пошуках скрині зі скарбами, захованої у вас вдома", — написав один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік купив "найпотворніший будинок на вулиці" і перетворив його на затишне житло. Еш Мацціна з Лондона (Англія) кардинально змінив занедбану вікторіанську споруду. За два роки він своїми руками перетворив похмуру терасу на стильне і затишне житло, здивувавши людей з усього світу.

Також стало відомо, що дівчата облаштували квартиру дешевими речами з розпродажу. Дві сестри з Флориди (США) довели, що навіть з обмеженим бюджетом можна створити стильний інтер'єр. Їхній проєкт на 350 доларів став вірусним у соцмережах.