"Берите, что хотите": мужчина устроил распродажу во дворе и остался без мебели (фото)

Житель Канады Курт Айриш решил раздать старые вещи перед переездом, но вместе с ними кто-то забрал его мебель. Пользователи соцсетей начали делиться похожими историями и курьезными недопониманиями.

Related video

Канадец хотел упростить переезд и предложил соседям взять старые вещи, но неожиданно остался без стола. Об этом мужчина рассказал на популярном форуме Reddit.

39-летний канадец Курт Айриш из Северного Ванкувера решил помочь себе и окружающим, избавляясь от ненужных вещей перед переездом. Он вместе с женой начал выставлять предметы быта у дома, от игрушек до кухонной утвари, с табличкой "Бесплатно! Берите, что хотите!". Система работала безотказно пока кто-то не решил, что под это описание подходит и сам стол.

"Мы живем в оживленном районе: прямо напротив церкви и школы, мимо проходит много людей", — рассказал Айриш.

Когда пара уехала осматривать новый дом, они оставили вещи, как обычно, на своем столе, который служи импровизированным прилавком. Но вернувшись, они обнаружили, что вещи остались на траве, а сам стол — исчез.

"Это был обеденный стол из твердого дерева, вполне приличный. Мы не планировали его забирать, но и дарить не собирались. Просто использовали как подставку. Кто-то, похоже, воспринял мою надпись буквально и решил, что стол — тоже часть предложения", — сказал Айриш.

Вещи, которые остались лежать на газоне Фото: Reddit

Айриш не стал злиться. Напротив, он опубликовал фото с подписью: "Наверное, стоило добавить на табличке "кроме стола"". Пост моментально стал вирусным.

Люди делились своими приключениями из секонд-хендов, странными исчезновениями вещей и курьезными недопониманиями:

"Я оставил гладильную доску с табличкой "бесплатно", но все забирали только вещи с нее. Пришлось добавить, что доска тоже в комплекте — и ее сразу увезли";

"Мебель неделями стояла без внимания с табличкой "Бесплатно". Я сменил ее на "20$", и в ту же ночь ее украли. Люди странные";

"Несколько дней назад мы раздавали мебель и нарисовали картонную коробку со словом "бесплатно"… кто-то забрал картонную коробку вместе с мебелью".

Несмотря на комичную потерю, Айриш говорит, что не жалеет.

"Это не такая уж большая утрата. Думаю, стол рано или поздно все равно ушел бы к кому-то другому. Зато мы с женой посмеялись и узнали, как много людей сталкиваются с похожими вещами", — добавил он.

Ранее Фокус сообщал, что девушка попросила парня помочь с продуктами, а потом нашла странную вещь в холодильнике. Обычное поручение обернулось неожиданностью. Женщина попросила парня разобрать покупки, а в итоге нашла кондиционер для белья среди еды.

Также стало известно, что женщина зашла в гараж и была поражена тем, кто там поселился. Обычная проверка обернулась для Виктории из США трогательной находкой. В старой коробке она обнаружила семью бездомных кошек. Ее видео с заботливой реакцией покорило TikTok.