Девушка попросила попросила помочь с продуктами, а потом нашла странную вещь в холодильнике

Обычное поручение обернулось неожиданностью. Женщина попросила парня разобрать покупки, а в итоге нашла кондиционер для белья среди еды.

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Девушка всего лишь попросила парня убрать продукты, но результат удивил ее пользователей соцсетей. Вирусное видео в TikTok собрало сотни тысяч просмотров и вызвало бурные обсуждения.

Девушка обнаружила кондиционер для белья в холодильнике. По ее словам, она всего лишь попросила парня убрать продукты, но результат удивил ее и интернет-пользователей.

"POV: Вы просите своего парня разобрать покупки", — подписала она видео, демонстрируя, как вытаскивает из холодильника бутылку с жидкостью для стирки. Клип быстро стал вирусным, набрав более 1,1 млн просмотров. Другие женщины, столкнувшихся с похожими "домашними провалами" делились своими историями в комментариях.

"Мой парень однажды положил замороженный горошек… в кухонный шкаф", "Отец пришел домой раньше всех, но распаковал только свои покупки — остальное так и осталось на улице", "Нашла салат в морозилке, спросила, зачем он его туда кладет, а он ответил, что на нем написано Айсберг", — писали они.

В комментариях также разгорелась дискуссия о феномене так называемой вооруженной некомпетентности — это когда один из партнеров, чаще всего мужчина, якобы "неумело" выполняет простые бытовые задачи, чтобы в следующий раз этим занялась другая сторона.

На фоне веселой и казалось бы безобидной ситуации всплыл куда более серьезный разговор о равенстве и распределении ответственности в быту. Хотя автор видео не обвиняет своего парня напрямую, под роликом вырос целый поток историй и негодования. Некоторые признались, что узнали в видео эпизоды из собственной жизни, другие — что устали от бесконечных бытовых недоразумений.

"Почему они ничего не могут сделать правильно?" — написала одна из пользовательниц.

Ранее Фокус сообщал, что диетолог показала винный лайфхак, который работает на 100%. Когда-то девушку научил этому трюку старший сомелье.

Также стало известно, что парень попробовал еду девушки, и это едва не стоило ему жизни. Она случайно накормила своего возлюбленного продуктом, на который у него сильная аллергия. К счастью, ситуацию вовремя спас бдительный официант.