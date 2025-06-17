Дівчина попросила попросила допомогти з продуктами, а потім знайшла дивну річ у холодильнику

Звичайне доручення обернулося несподіванкою. Жінка попросила хлопця розібрати покупки, а в підсумку знайшла кондиціонер для білизни серед їжі.

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Дівчина всього лише попросила хлопця прибрати продукти, але результат здивував її користувачів соцмереж. Вірусне відео в TikTok зібрало сотні тисяч переглядів і викликало бурхливі обговорення.

Дівчина виявила кондиціонер для білизни в холодильнику. За її словами, вона всього лише попросила хлопця прибрати продукти, але результат здивував її та інтернет-користувачів.

"POV: Ви просите свого хлопця розібрати покупки", — підписала вона відео, демонструючи, як витягує з холодильника пляшку з рідиною для прання. Кліп швидко став вірусним, набравши понад 1,1 млн переглядів. Інші жінки, які зіткнулися зі схожими "домашніми провалами" ділилися своїми історіями в коментарях.

"Мій хлопець одного разу поклав заморожений горошок... у кухонну шафу", "Батько прийшов додому раніше за всіх, але розпакував тільки свої покупки — решта так і залишилася на вулиці", "Знайшла салат у морозилці, запитала, навіщо він його туди кладе, а він відповів, що на ньому написано Айсберг", — писали вони.

У коментарях також розгорілася дискусія про феномен так званої збройної некомпетентності — це коли один із партнерів, найчастіше чоловік, нібито "невміло" виконує прості побутові завдання, щоб наступного разу цим зайнялася інша сторона.

На тлі веселої й, здавалося б, нешкідливої ситуації спливла куди більш серйозна розмова про рівність і розподіл відповідальності в побуті. Хоча авторка відео не звинувачує свого хлопця безпосередньо, під роликом виріс цілий потік історій і обурення. Дехто зізнався, що впізнав у відео епізоди з власного життя, інші — що втомилися від нескінченних побутових непорозумінь.

"Чому вони нічого не можуть зробити правильно?" — написала одна з користувачок.

Раніше Фокус повідомляв, що дієтолог показала винний лайфхак, який працює на 100%. Колись дівчину навчив цього трюку старший сомельє.

Також стало відомо, що хлопець спробував їжу дівчини, і це ледь не коштувало йому життя. Вона випадково нагодувала свого коханого продуктом, на який у нього сильна алергія. На щастя, ситуацію вчасно врятував пильний офіціант.