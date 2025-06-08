Зможе кожен: дієтолог показала винний лайфхак, який працює на 100% (відео)

Як продовжити свіжість відкритого вина? Дієтологиня і викладачка винних курсів Гізер Мартін запропонувала простий і ефективний спосіб зберігання напою, який швидко став вірусним у мережі.

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Дієтолог і викладач винного мистецтва Гізер Мартін (уроджена Ворнер Бойн Доулерн) зібрала мільйони переглядів у TikTok, поділившись простим способом зберегти смак відкритого вина.

Колись дівчину навчив цього трюку старший сомельє: щоб продовжити життя напою, його потрібно перелити в меншу місткість і закупорити. Тепер, навчаючи людей мистецтву вина без снобізму, Доулерн запропонувала домашню версію — використовувати банку Мейсона. Її відео зібрало понад 2,7 мільйона переглядів.

Як це працює?

Під час повторного закриття стандартної пляшки залишається багато повітря, що прискорює окислення. Банка меншого розміру зменшує контакт вина з киснем, дозволяючи йому довше зберігати смак.

"Пластик пористий, а скло — ідеальний вибір", — підкреслює експерт.

Дієтолог провела експеримент: залишила трохи вина в оригінальних пляшках і частину в банках зі щільними кришками. Через три дні стало зрозуміло, що другий напій зберіг свіжість і фруктові ноти, тоді як у пляшках з'явилися металеві й окислені відтінки.

Доулерн ділиться порадами:

До трьох днів можна зберігати вино за кімнатної температури;

Якщо довше, то обов'язково в холодильнику;

Для ігристих вин — дотримуватися обережності: тиск може зірвати кришку;

Не використовуйте кришки від соусу для піци! Навіть тонкий аромат часнику може зіпсувати смак улюбленого вина.

"У нас вдома тепер є окремі банки для соусів і для вина. Мій чоловік знає: плутати їх — злочин проти смаку", — зазначає Доулерн

Раніше Фокус повідомляв, що власник ресторану дістав пачку купюр з банки для чайових, а потім помітив шокуючу записку. Листок паперу з однією і тією ж фразою, повтореною 19 разів, викликав ажіотаж серед користувачів соцмереж.

Також стало відомо, що хлопець спробував їжу дівчини, і це ледь не коштувало йому життя. Вона випадково нагодувала свого коханого продуктом, на який у нього сильна алергія. На щастя, ситуацію вчасно врятував пильний офіціант.