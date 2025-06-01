Побачення пішло не за планом: хлопець спробував їжу дівчини, і це ледь не коштувало йому життя

Дівчина з Флориди (США) випадково нагодувала свого хлопця продуктом, на який у нього сильна алергія. На щастя, ситуацію вчасно врятував пильний офіціант.

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Вірусне відео, що набрало понад 11,8 мільйона переглядів у TikTok, зафіксувало жахливу мить, коли дівчина на ім'я Мімі випадково нагодувала свого хлопця Луїса равликом, не знаючи, що він належить до молюсків, на які в хлопця алергія.

Під час вечері в ресторані Мімі, 22-річна дівчина з Маямі (США), насолоджувалася незвичною стравою та вмовила свого 23-річного бойфренда скуштувати. Однак вони обидва не знали, що равлики входять до категорії молюсків, поширеного алергену.

"Ми думали, що равлики — наземні тварини, бо часто бачимо їх у дворі", — пояснила Мімі.

Усе могло закінчитися трагедією, але пильний офіціант вчасно втрутився. Співробітник ресторану, знаючи про алергію Луїса, одразу попередив, щойно побачив, що хлопець їсть равлика.

Завдяки швидкій реакції персоналу, серйозних проблем зі здоров'ям не сталося. Луїс прийняв антигістамінний препарат "Бенадрил" для профілактики.

Луїс прийняв антигістамінний препарат "Бенадрил" для профілактики Фото: newsweek

Мімі виклала відео на TikTok під ніком @mimiimimimosaa. Пост викликав бурхливу реакцію: одні висловлювали шок від необізнаності пари, інші зізнавалися, що й самі не знали, що равлики — це молюски. Знайшлися ті ті хто, хвалив офіціанта за професіоналізм.

"Ми люди, і робимо помилки", "Кому потрібні вороги, коли в тебе є така дівчина", "чому офіціант знає краще за вас обох", "Я думаю, вам слід зв'язатися з рестораном і передати величезну подяку цьому офіціантові. Він заслуговує на визнання за те, що він добре освічений і піклується про вас. Будь ласка, повідомте про це ресторану/його менеджера", — писали вони.

За даними організації Food Allergy Research and Education, близько 2% дорослих у США страждають на алергію до молюсків, і в 60% випадків перша реакція відбувається вже в дорослому віці. Молюски поділяються на ракоподібних і двостулкових — до останніх і належать равлики.

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