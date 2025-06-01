Свидание пошло не по плану: парень попробовал еду девушки, и это едва не стоило ему жизни

Девушка из Флориды (США) случайно накормила своего парня продуктом, на который у него сильная аллергия. К счастью, ситуацию вовремя спас бдительный официант.

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Вирусное видео, набравшее более 11,8 миллиона просмотров в TikTok, зафиксировало ужасающий момент, когда девушка по имени Мими случайно накормила своего парня Луиса улиткой, не зная, что она относится к моллюскам, на которые у парня аллергия.

Во время ужина в ресторане Мими, 22-летняя девушка из Майами (США), наслаждалась необычным блюдом и уговорила своего 23-летнего бойфренда попробовать. Однако они оба не знали, что улитки входят в категорию моллюсков, распространенного аллергена.

"Мы думали, что улитки — наземные животные, потому что часто видим их во дворе", — объяснила Мими.

Все могло закончиться трагедией, но бдительный официант вовремя вмешался. Сотрудник ресторана, зная об аллергии Луиса, сразу предупредил, как только увидел, что парень ест улитку.

Благодаря быстрой реакции персонала, серьезных проблем со здоровьем не случилось. Луис принял антигистаминный препарат "Бенадрил" для профилактики.

Луис принял антигистаминный препарат "Бенадрил" для профилактики Фото: newsweek

Мими выложила видео на TikTok под ником @mimiimimosaa. Пост вызвал бурную реакцию: одни выражали шок от неосведомленности пары, другие признавались, что и сами не знали, что улитки — это моллюски. Нашлись ти те кто, хвалил официанта за профессионализм.

"Мы люди, и совершаем ошибки", "Кому нужны враги, когда у тебя есть такая девушка", "почему официант знает лучше вас обоих", "Я думаю, вам следует связаться с рестораном и передать огромную благодарность этому официанту. Он заслуживает признания за то, что он хорошо образован и заботится о вас. Пожалуйста, сообщите об этом в ресторану/его менеджеру", — писали они.

По данным организации Food Allergy Research and Education, около 2% взрослых в США страдают аллергией на моллюсков, и в 60% случаев первая реакция происходит уже во взрослом возрасте. Моллюски делятся на ракообразных и двустворчатых — к последним и относятся улитки.

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