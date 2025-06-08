Сможет каждый: диетолог показала винный лайфхак, который работает на 100% (видео)

Как продлить свежесть открытого вина? Диетолог и преподаватель винных курсов Хизер Мартин предложила простой и эффективный способ хранения напитка, который быстро стал вирусным в сети.

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Диетолог и преподаватель винного искусства Хизер Мартин (урожденная Уорнер Бойн Доулерн) собрала миллионы просмотров в TikTok, поделившись простым способом сохранить вкус открытого вина.

Когда-то девушку научил этому трюку старший сомелье: чтобы продлить жизнь напитка, его нужно перелить в меньшую емкость и закупорить. Теперь, обучая людей искусству вина без снобизма, Доулерн предложила домашнюю версию — использовать банку Мейсона. Ее видео собрало более 2,7 миллиона просмотров.

Как это работает?

При повторном закрытии стандартной бутылки остается много воздуха, что ускоряет окисление. Банка меньшего размера уменьшает контакт вина с кислородом, позволяя ему дольше сохранять вкус.

"Пластик пористый, а стекло — идеальный выбор", — подчеркивает эксперт.

Диетолог провела эксперимент: оставила немного вина в оригинальных бутылках и часть в банках с плотными крышками. Через три дня стало ясно, что второй напиток сохранил свежесть и фруктовые ноты, тогда как в бутылках появились металлические и окисленные оттенки.

Доулерн делится советами:

До трех дней можно хранить вино при комнатной температуре;

Если дольше, то обязательно в холодильнике;

Для игристых вин — соблюдать осторожность: давление может сорвать крышку;

Не используйте крышки от соуса для пиццы! Даже тонкий аромат чеснока может испортить вкус любимого вина.

"У нас дома теперь есть отдельные банки для соусов и для вина. Мой муж знает: путать их — преступление против вкуса", — отмечает Доулерн

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