Владелец ресторана достал пачку купюр из банки для чаевых, а затем заметил шокирующую записку

Владелец ресторана в Чарльстоне (США) заметил среди долларовых купюр в банке для чаевых странную рукописную записку с фразой, повторенной 19 раз. Необычная находка вызвала бурное обсуждение в сети.

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Об этом рассказал пользователь под ником Filipitalian1997 на популярном форуме Reddit.

Владелец ресторана из Южной Каролины (США) обнаружил загадочную рукописную записку, спрятанную среди долларовых купюр, оставленных клиентом в банке для чаевых.

27-летний Крис, владеющий рестораном Jade Hibachi в Чарльстоне, проверял банку после смены и наткнулся на неожиданный сюрприз. Им оказался листок бумаги с одной и той же фразой, повторенной 19 раз: "Ты не попадешь в тюрьму".

По словам Криса, оставивший чаевые мужчина выглядел вполне обычным: вежливым, спокойным, ничем не выделяющимся. Он положил в банку пачку однодолларовых купюр. Однако обнаруженная между ними записка вызвала множество вопросов.

"Сначала я подумал, что он оставил это мне нарочно. Но теперь думаю, это было случайно. Не похоже, что он хотел, чтобы кто-то ее нашел", — рассказал американец.

Фраза повторялась целых 19 раз Фото: Reddit

Крис и его жена Джесс, также работающая в ресторане, опубликовали находку в сабреддите r/Weird, где пост набрал свыше 58 тысяч лайков и породил массу догадок и шуток.

Пользователи Reddit предположили, что автор записки мог находиться под следствием или испытывать серьезное психологическое давление. Другие же увидели в этом проявление метода "аффирмаций" или "закона притяжения" — когда человек записывает свои желания, чтобы они исполнились.

"Может, он хотел, чтобы позитивная энергия чаевых помогла ему избежать наказания", — рассуждает Крис.

Несмотря на множество теорий, от шутки до манифестации страха, один комментатор подытожил: "Кому бы понравилось услышать, что он попадет в тюрьму?".

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