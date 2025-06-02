Власник ресторану дістав пачку купюр із банки для чайових, а потім помітив шокуючу записку

Власник ресторану в Чарльстоні (США) помітив серед доларових купюр у банці для чайових дивну рукописну записку з фразою, повтореною 19 разів. Незвичайна знахідка викликала бурхливе обговорення в мережі.

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Про це розповів користувач під ніком Filipitalian1997 на популярному форумі Reddit.

Власник ресторану з Південної Кароліни (США) виявив загадкову рукописну записку, заховану серед доларових купюр, залишених клієнтом у банку для чайових.

27-річний Кріс, власник ресторану Jade Hibachi в Чарльстоні, перевіряв банку після зміни й натрапив на несподіваний сюрприз. Ним виявився аркуш паперу з однією і тією ж фразою, повтореною 19 разів: "Ти не потрапиш до в'язниці".

За словами Кріса, чоловік, який залишив чайові, виглядав цілком звичайним: ввічливим, спокійним, нічим не вирізнявся. Він поклав у банку пачку однодоларових купюр. Однак виявлена між ними записка викликала безліч запитань.

"Спочатку я подумав, що він залишив це мені навмисне. Але тепер думаю, це було випадково. Не схоже, що він хотів, щоб хтось її знайшов", — розповів американець.

Фраза повторювалася цілих 19 разів Фото: Reddit

Кріс і його дружина Джесс, яка також працює в ресторані, опублікували знахідку в сабреддіті r/Weird, де пост набрав понад 58 тисяч лайків і породив масу здогадок і жартів.

Користувачі Reddit припустили, що автор записки міг перебувати під слідством або відчувати серйозний психологічний тиск. Інші ж побачили в цьому прояв методу "афірмацій" або "закону тяжіння" — коли людина записує свої бажання, щоб вони здійснилися.

"Може, він хотів, щоб позитивна енергія чайових допомогла йому уникнути покарання", — міркує Кріс.

Попри безліч теорій, від жарту до маніфестації страху, один коментатор підсумував: "Кому б сподобалося почути, що він потрапить до в'язниці?".

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