"Беріть, що хочете": чоловік влаштував розпродаж у дворі та залишився без меблів (фото)

Житель Канади Курт Айріш вирішив роздати старі речі перед переїздом, але разом із ними хтось забрав його меблі. Користувачі соцмереж почали ділитися схожими історіями та курйозними непорозуміннями.

Related video

Канадець хотів спростити переїзд і запропонував сусідам взяти старі речі, але несподівано залишився без столу. Про це чоловік розповів на популярному форумі Reddit.

39-річний канадець Курт Айріш із Північного Ванкувера вирішив допомогти собі та оточуючим, позбуваючись непотрібних речей перед переїздом. Він разом із дружиною почав виставляти предмети побуту біля будинку, від іграшок до кухонного начиння, з табличкою "Безплатно! Беріть, що хочете!". Система працювала безвідмовно поки хтось не вирішив, що під цей опис підходить і сам стіл.

"Ми живемо у жвавому районі: прямо навпроти церкви й школи, повз проходить багато людей", — розповів Айріш.

Коли пара поїхала оглядати новий будинок, вони залишили речі, як зазвичай, на своєму столі, який служив імпровізованим прилавком. Але повернувшись, вони виявили, що речі залишилися на траві, а сам стіл — зник.

"Це був обідній стіл із твердого дерева, цілком пристойний. Ми не планували його забирати, але й дарувати не збиралися. Просто використовували як підставку. Хтось, видно, сприйняв мій напис буквально і вирішив, що стіл — теж частина пропозиції", — сказав Айріш.

Речі, які залишилися лежати на газоні Фото: Reddit

Айріш не став злитися. Навпаки, він опублікував фото з підписом: "Напевно, варто було додати на табличці "крім столу"". Пост моментально став вірусним.

Люди ділилися своїми пригодами із секонд-хендів, дивними зникненнями речей і курйозними непорозуміннями:

"Я залишив прасувальну дошку з табличкою "безплатно", але всі забирали тільки речі з неї. Довелося додати, що дошка теж у комплекті — і її відразу відвезли";

"Меблі тижнями стояли без уваги з табличкою "Безкоштовно". Я змінив її на "20$", і тієї ж ночі її вкрали. Люди дивні";

"Кілька днів тому ми роздавали меблі й намалювали картонну коробку зі словом "безплатно"... хтось забрав картонну коробку разом із меблями".

Попри комічну втрату, Айріш каже, що не шкодує.

"Це не така вже й велика втрата. Думаю, стіл рано чи пізно все одно пішов би до когось іншого. Зате ми з дружиною посміялися і дізналися, як багато людей стикаються зі схожими речами", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина попросила хлопця допомогти з продуктами, а потім знайшла дивну річ у холодильнику. Звичайне доручення обернулося несподіванкою. Жінка попросила хлопця розібрати покупки, а в підсумку знайшла кондиціонер для білизни серед їжі.

Також стало відомо, що жінка зайшла в гараж і була вражена тим, хто там оселився. Звичайна перевірка обернулася для Вікторії зі США зворушливою знахідкою. У старій коробці вона виявила сім'ю безпритульних котів. Її відео з турботливою реакцією підкорило TikTok.