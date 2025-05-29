Жінка зайшла в гараж і була вражена тим, хто там оселився (відео)

Звичайна перевірка гаража обернулася для Вікторії зі США зворушливою знахідкою. У старій коробці вона виявила сім'ю бездомних кішок. Її відео з турботливою реакцією підкорило TikTok.

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Про це розповіла користувачка під ніком @victoriahelloisme в одному зі своїх відео в TikTok.

Звичайний день для мешканки США на ім'я Вікторія обернувся зворушливим відкриттям, коли вона зайшла до свого гаража і виявила там несподіваних гостей — бродячу кішку та її трьох новонароджених кошенят. Незвичайну знахідку вона записала на відео й опублікувала у своєму TikTok. Ролик швидко став вірусним, набравши понад 5,3 мільйона переглядів.

У відео видно, як Вікторія зазирає в кут гаража, де в пластиковій коробці на м'якій ковдрі згорнулася триколірна кішка з трьома крихітними рудими кошенятами. Тварина виглядала напруженою і переляканою, притискаючи малюків до себе. Вікторія повелася вкрай дбайливо: вона говорила м'яким голосом, намагаючись заспокоїти кішку.

"Я знаю, що ти боїшся, все в порядку. Ніхто не буде турбувати тебе, дитинко", — каже вона за кадром, ніжно звертаючись до тварини.

Під відео Вікторія написала, що несподівана знахідка трапилася, під час огляду гаража. Американка зазначила, що поняття не має, звідки взялися тварини.

Пізніше, відповідаючи на коментарі, Вікторія пояснила, що планує залишити котячу сім'ю у себе.

"Вона та її діти будуть щасливі тут. У мене великий гараж, багато їжі та води, і я живу на семи акрах заміської землі", — поділилася вона.

Користувачі TikTok були зворушені її турботою. Багато хто відзначив, наскільки переляканою виглядала кішка, і висловили подяку Вікторії за її доброту.

"В її очах стільки страху... Вона ніби благає не завдавати їм шкоди. Дякую, що ви така добра";

"Вона так налякана. Але вона знає, що ти їй допомагаєш";

"Вона в шоці не від тебе, а від того, що всі її кошенята — руді".

Деякі користувачі припустили, що кішка могла пробратися в гараж через відчинені двері або вентиляційний отвір у пошуках теплого і безпечного місця для пологів. З огляду на розташування коробки, тварина явно перебувала там уже деякий час.

Тепер Вікторія планує відвести кішок до ветеринара, щоб переконатися, що вони здорові. Також вона розглядає можливість прилаштувати кошенят у добрі руки, коли вони підростуть.

Раніше Фокус повідомляв, що на відео зняли, як "домашній" пес усвідомив, що опинився в поході. Ролик, в якому собака бойкотує ночівлю в наметі, став вірусним. Пес на прізвисько Пабло просто вирішив вибрати теплий салон авто і став героєм соцмереж.

Також стало відомо, що кішка, яка виросла в оточенні собак, гавкає і охороняє будинок. Відео з незвичайною поведінкою тварини миттєво стало вірусним і набрало понад 23,3 мільйона переглядів.