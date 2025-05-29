Женщина зашла в гараж и была поражена тем, кто там поселился (видео)

Обычная проверка гаража обернулась для Виктории из США трогательной находкой. В старой коробке она обнаружила семью бездомных кошек. Ее видео с заботливой реакцией покорило TikTok.

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Об этом рассказала пользовательница под ником @victoriahelloisme в одном из своих видео в TikTok.

Обычный день для жительницы США по имени Виктория обернулся трогательным открытием, когда она зашла в свой гараж и обнаружила там нежданных гостей — бродячую кошку и ее трех новорожденных котят. Необычную находку она записала на видео и опубликовала в своем TikTok. Ролик быстро стал вирусным, набрав более 5,3 миллиона просмотров.

В видео видно, как Виктория заглядывает в угол гаража, где в пластиковой коробке на мягком одеяле свернулась трехцветная кошка с тремя крошечными рыжими котятами. Животное выглядело напряженным и испуганным, прижимая малышей к себе. Виктория повела себя крайне бережно: она говорила мягким голосом, стараясь успокоить кошку.

"Я знаю, что ты боишься, все в порядке. Никто не будет беспокоить тебя, детка", — говорит она за кадром, нежно обращаясь к животному.

Под видео Виктория написала, что неожиданная находка случилась, во время осмотра гаража. Американка отметила, что понятия не имеет, откуда взялись животные.

Позже, отвечая на комментарии, Виктория объяснила, что планирует оставить кошачью семью у себя.

"Она и ее дети будут счастливы здесь. У меня большой гараж, много еды и воды, и я живу на семи акрах загородной земли", — поделилась она.

Пользователи TikTok были тронуты ее заботой. Многие отметили, насколько испуганной выглядела кошка, и выразили благодарность Виктории за ее доброту.

"В ее глазах столько страха… Она как будто умоляет не причинять им вреда. Спасибо, что вы такая добрая";

"Она так напугана. Но она знает, что ты ей помогаешь";

"Она в шоке не от тебя, а от того, что все ее котята — рыжие".

Некоторые пользователи предположили, что кошка могла пробраться в гараж через открытую дверь или вентиляционное отверстие в поисках теплого и безопасного места для родов. Учитывая расположение коробки, животное явно находилось там уже некоторое время.

Теперь Виктория планирует отвести кошек к ветеринару, чтобы убедиться, что они здоровы. Также она рассматривает возможность пристроить котят в добрые руки, когда они подрастут.

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