Через місяць після відпочинку турист отримав посилку, яка змусила його посміхнутися (фото)

28-річний турист зі США, який загубив гаманець під час поїздки до Лондона, через місяць отримав його назад поштою. До посилки додавався лист із поясненнями.

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Невідомий чоловік із Лондона (Англія) знайшов на вулиці гаманець американського туриста і відправив його назад у США зі зворушливим листом. Історія, опублікована на Reddit, викликала хвилю теплих коментарів.

28-річний житель Чикаго (штат Іллінойс, США), який відпочивав у Лондоні в травні минулого року, загубив свій гаманець десь неподалік від Букінгемського палацу. Як він пізніше пожартував, "винні маленькі кишені в шортах". Попри неприємну ситуацію, відпустка не була зіпсована завдяки Apple Wallet, але сам факт втрати засмутив чоловіка.

16 червня він повідомив, що в його поштовому відділенні з'явилася несподівана посилка. Усередині були його загублений гаманець і лист, підписаний ініціалами TWC. У посланні йшлося про те, що гаманець був знайдений у Лондоні 13 травня, і хоча в ньому не було готівки, доброзичливець спробував зв'язатися з власником через зазначені контакти та навіть звернувся до American Express, щоб заблокувати карти й повідомити про знахідку.

У посилці турист знайшов також зворушливий лист Фото: Reddit

Також він повідомив банку, що збирається повернути речі за домашньою адресою власника в Іллінойсі. Зворотної адреси на посилці не було, але власник сподівається, що інтернет допоможе йому відшукати цю людину, щоб хоча б компенсувати витрати на доставку.

"Це був такий продуманий жест. Він дійсно зробив мій місяць", — зізнався він.

Публікація вже набрала тисячі лайків, а користувачі в коментарях не приховували свого захоплення.

"Яка чудова людина", "Це так по-британськи", "Він просто не хотів, щоб ви почувалися зобов'язаними", — писали вони.

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