10 років без дому: чоловік відвідав усі країни світу, жодного разу не сівши в літак (фото)

Торбйорн Педерсен здійснив свою 10-річну навколосвітню подорож, пересуваючись лише поїздом, автобусом, човном і пішки. Чоловік вирушив у дорогу в жовтні 2013 року.

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44-річний Торбйорн Тор Педерсен із Данії, який претендує на звання першого, хто відвідав усі країни світу, не здійснивши жодного перельоту і не повертаючись додому, завершив свою подорож. Про це пише The Metro.

Зійшовши з контейнеровоза в портовому місті Орхус (Данія), чоловік заявив, що він здійснив свою 10-річну навколосвітню подорож, пересуваючись тільки поїздом, автобусом, човном і пішки.

"Я мріяв повернутися додому і покінчити з цим. І ось це сталося. Водночас я з тривогою думаю про майбутнє. Багато що перебуває в повітрі та невідомості, все змішалося", — сказав він, описуючи своє прибуття як "гірко-солодке".

Торбйорн Педерсен, який раніше працював у судноплавстві і як миротворець ООН, вирушив у дорогу 10 жовтня 2013 року. Його подорож могла б зайняти менше часу, якби він не застряг у Гонконзі (Китай) на два роки під час пандемії.

"Я думав, що загалом це займе максимум чотири роки, можливо, три з половиною, якщо я йтиму трохи швидше", — додав чоловік.

Чоловік вирушив у дорогу в жовтні 2013 року Фото: Instagram/onceuponasaga

Чоловік підтримував стосунки на відстані зі своєю партнеркою Ле Гьєрум, яка виїжджала до нього в гості та подорожувала з ним майже 30 разів за час його поїздки. Жінка, яка стала його дружиною після того, як вони одружилися через інтернет через COVID-19, сказала, що вона захоплена завзятістю свого чоловіка, але з нетерпінням чекає "повсякденного спільного життя".

Згідно з Книгою рекордів Гіннесса, Грем Хьюз із Великої Британії став першою людиною, яка відвідала всі країни світу, не користуючись повітряним транспортом, хоча, на відміну від Педерсена, британець двічі повертався додому під час своєї подорожі.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер досліджував острів "безсмертних" і дізнався, чому люди там живуть так довго. Дрю Бінскі, який побував у всіх країнах світу, вирушив у подорож на Окінаву, щоб дізнатися, в чому полягає секрет місцевих жителів, яким вдається доживати до 100 років.

Також стало відомо, що загадкова "піраміда", виявлена під льодом в Антарктиді, викликала ажіотаж у мережі. Нещодавно було отримано супутникові знімки, і багато людей переконалися, що загадкова трикутна структура на засніженому і крижаному континенті може бути новітнім чудом світу.