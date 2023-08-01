10 лет без дома: мужчина посетил все страны мира, ни разу не сев в самолет (фото)

Торбьорн Педерсен совершил свое 10-летнее кругосветное путешествие передвигаясь только на поезде, автобусе, лодке и пешком. Мужчина отправился в путь в октябре 2013 года.

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44-летний Торбьорн Тор Педерсен из Дании, претендующий на звание первого, кто посетил все страны мира, не совершив ни одного перелета и не возвращаясь домой, завершил свое путешествие. Об этом пишет The Metro.

Сойдя с контейнеровоза в портовом городе Орхус (Дания), мужчина заявил, что он совершил свое 10-летнее кругосветное путешествие передвигаясь только на поезде, автобусе, лодке и пешком.

"Я мечтал вернуться домой и покончить с этим. И вот это случилось. В то же время я с тревогой думаю о будущем. Многое находится в воздухе и неизвестности, все смешалось", — сказал он, описывая свое прибытие как "горько-сладкое".

Торбьорн Педерсен, ранее работавший в судоходстве и в качестве миротворца ООН, отправился в путь 10 октября 2013 года. Его путешествие могло бы занять меньше времени, если бы он не застрял в Гонконге (Китай) на два года во время пандемии.

"Я думал, что в общей сложности это займет максимум четыре года, может быть, три с половиной, если я буду идти немного быстрее", — добавил мужчина.

Мужчина отправился в путь в октябре 2013 года Фото: Instagram/onceuponasaga

Мужчина поддерживал отношения на расстоянии со своей партнершей Ле Гьерум, которая выезжала к нему в гости и путешествовала с ним почти 30 раз за время его поездки. Женщина, ставшая его женой после того, как они поженились по интернету из-за COVID-19, сказала, что она восхищена упорством своего мужа, но с нетерпением ждет "повседневной совместной жизни".

Согласно Книге рекордов Гиннесса, Грэм Хьюз из Великобритании стал первым человеком, который посетил все страны мира, не пользуясь воздушным транспортом, хотя, в отличие от Педерсена, британец дважды возвращался домой во время своего путешествия.

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