"Земля бессмертных": блогер исследовал остров и узнал, почему люди там живут так долго (фото)

Дрю Бински, побывавший во всех странах мира, отправился в путешествие на японский остров Окинава, чтобы узнать, в чем заключается секрет людей, которым удается доживать до 100 лет.

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Ютубер Дрю Бински, побывавший в месте, которое многие считают "самым здоровым на Земле", заявил, что он был удивлен, узнав, почему местные жители живут так долго. Об этом пишет Daily Star.

Окинава, японская префектура, состоящая из более чем 150 островов, расположенных между Тайванем и материковой частью Японии, получила название "земля бессмертных". Это один из пяти регионов мира, известных как "голубые зоны", где жители проживают исключительно долгую и здоровую жизнь по сравнению с остальным населением планеты.

В префектуре проживает больше столетних людей, чем где-либо в мире, а перепись населения 2020 года показала, что женщины здесь живут в среднем до 87,44 года, а мужчины — до 80,27 года. Это значительно больше, чем продолжительность жизни на родине американского ютубера Дрю Бински, где средний показатель по США составляет 79,1 года для женщин и 73,2 года для мужчин.

Блогер, побывавший во всех странах мира, отправился в путешествие на японский остров Окинава, чтобы узнать, в чем заключается секрет людей, которым удается доживать до 100 лет.

Сразу после приезда он начал знакомиться со здоровым образом жизни местных жителей: в 6:30 утра здесь проходили занятия по гимнастике для пожилых людей, и одна из женщин сказала ему, что после занятий чувствует себя "замечательно". Блогер побывал в гостях у старушки.

Женщинна рассказала, что ее свекровь умер в возрасте 105 лет Фото: Drew Binsky/Youtube

"В США очень редко кто доживает до 90 лет, для вас это нормально, например, большинство ваших друзей по-прежнему здоровы, знаете ли вы людей, которым за 100?" — спросил Дрю 80-летнеюю женщину.

Она рассказала, что ее свекровь скончалась в возрасте 105 лет. На вопрос о том, что является ключом к "долгой и счастливой жизни", она ответила, что важно быть энергичным и делать много вещей вместе с окружающими меня людьми.

Во время поездки местные друзья взяли американца с собой, чтобы он попробовал немного окинавской еды, и он узнал, что в их кухне много свежих овощей, мяса и морских водорослей.

"Когда видишь такую тарелку, становится понятно, почему Окинава — самое здоровое место в мире", — сказал он, показывая в камеру аппетитно выглядящую тарелку с полезной пищей.

Блогер рассказал, что окинавцы также следуют важному правилу "Хара Хачи Бу", когда речь идет об их питании. Дрю пояснил, что это правило переводится как "прекращай есть, когда ты наелся на 80%", поскольку желудку требуется 20 минут, чтобы дать сигнал мозгу о том, что он сыт.

Американец был удивлен узнав, что даже их местный алкоголь полезен для здоровья Фото: Drew Binsky/Youtube

Американец был удивлен узнав, что даже их местный алкоголь полезен для здоровья. Сакэ известен как традиционный японский алкоголь, но жители Окинавы пьют нечто, называемое авамори. Он изготавливается из риса и одного из видов бактерий и получается сладким без добавления сахара благодаря тому, что рис расщепляется.

Дрю отметил, что на Окинаве "просто чувствуется что-то другое", чем в остальной Японии. Если в Японии на ум приходят большие, оживленные города, неоновые вывески и природные ландшафты, состоящие из цветущей сакуры или зеленых лесов, то на Окинаве — идиллические пляжи с белым песком, горячие источники и ослепительно бирюзовые воды.

"Окинава — это одновременно и культурный феномен, и тропическая страна чудес", — говорит Дрю.

В префектуре, население которой составляет 1,4 млн человек, проживают сотни столетних стариков. Продолжая исследовать город, американец отметил, насколько там активны пожилые люди.

"Куда бы я ни пошел на Окинаве, я вижу множество пожилых людей, которые просто гуляют по улицам, занимаются тай-чи в парке, катаются на велосипедах или играют в игру, похожую на крокет, и это заставляет меня задуматься: может быть, старость — это не так уж и плохо?" — удивляется ютубер.

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