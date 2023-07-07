"Это была ошибка": туристка заплатила за поездку на такси 30 тысяч долларов (видео)

Доминик Адамс уехала в отпуск со своим мужем Дугласом, чтобы отпраздновать 5-летие брака. Их отдых обошелся им в солидную сумму, после того, как они заплатили почти 30 000 долларов за поездку в такси.

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С американской туристки Доминик Адамс сняли 29 994 доллара за июньскую поездку на Uber до аэропорта в Коста-Рике через путаницу в валюте. На самом деле поездка должна была стоить всего 55 долларов. Об этом пишет The Independent.

Женщина сказала, что у нее "упало сердце", когда она увидела в своем банковском приложении счет на 29 994 доллара за поездку на Uber, которая была частью поездки в честь пятилетней годовщины свадьбы с мужем Дугласом.

"Я очень переживала, что не смогу вернуть свои деньги, потому что Uber и мой банк не помогали мне и не предлагали никакого решения. Это была ошибка", — сказала она Newsweek.

Путаница произошла, когда с нее сняли 29 994 доллара за поездку, которая должна была стоить 29 994 коста-риканских колонов, что эквивалентно чуть более 55 долларам.

"Мой банк и Uber в основном обвиняли друг друга", — сказала американка в TikTok о своем опыте, который стал вирусным. Ролик набрал более 6,5 миллиона просмотров.

По словам туристки, сотрудники ее банка сказал ей, что это ее вина. Компания Uber заявила, что как только она была предупреждена о проблеме, она быстро приняла меры по ее решению.

"В Uber мы серьезно относимся к каждому сообщению. Как только мы получили сообщение от пользователя, наша служба поддержки оперативно решила проблему и сняла авторизационный арест, ошибочно наложенный из-за банковской ошибки, в долларах, а не в колонах", — заявили представители компании изданию Insider.

Издание отчечает, что позже муж Доминик, Дуглас Ордонез, сообщил в твиттере, что проблема была решена.

Ранее Фокус писал, что в США турист рискнул жизнью ради селфи с гризли. Мужчина не пострадал, но подверг опасности не только себя, но и животное. По правилам парка, любой напавший медведь будет пойман и подвергнут эвтаназии в интересах общественной безопасности, даже если человек не пострадал.

Также сообщалось, что серия стихийных бедствий превратила любимое место туристов в город-призрак. В пустыне Калифорнии расположен город, который на протяжении десятилетий оставался практически пустым. Однако в начале 2010 года он превратился из апокалиптической пустоши в произведение искусства.