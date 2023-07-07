"Это была ошибка": туристка заплатила за поездку на такси 30 тысяч долларов (видео)
Доминик Адамс уехала в отпуск со своим мужем Дугласом, чтобы отпраздновать 5-летие брака. Их отдых обошелся им в солидную сумму, после того, как они заплатили почти 30 000 долларов за поездку в такси.
С американской туристки Доминик Адамс сняли 29 994 доллара за июньскую поездку на Uber до аэропорта в Коста-Рике через путаницу в валюте. На самом деле поездка должна была стоить всего 55 долларов. Об этом пишет The Independent.
Женщина сказала, что у нее "упало сердце", когда она увидела в своем банковском приложении счет на 29 994 доллара за поездку на Uber, которая была частью поездки в честь пятилетней годовщины свадьбы с мужем Дугласом.
"Я очень переживала, что не смогу вернуть свои деньги, потому что Uber и мой банк не помогали мне и не предлагали никакого решения. Это была ошибка", — сказала она Newsweek.
Путаница произошла, когда с нее сняли 29 994 доллара за поездку, которая должна была стоить 29 994 коста-риканских колонов, что эквивалентно чуть более 55 долларам.
"Мой банк и Uber в основном обвиняли друг друга", — сказала американка в TikTok о своем опыте, который стал вирусным. Ролик набрал более 6,5 миллиона просмотров.
@dominique.xo.xo Trying not to let this ruin the remainder of my trip, but…. Yes! @Uber charged me $29,994 for a single ride! Correct conversion should have been $54, but was charged 600% more. Contacted Uber: They replied w/ “Do not worry”, but did not provide any further assistance 😩 I cannot find a customer service number anywhere. They have ignored my messages & I have only received pre-generated messages. Yes, I contacted my financial institution @Altura Credit Union immediately. They said there is nothing they can do about it at the moment as I have to wait another 4 days for the amount to possibly convert to the correct amount. Cannot believe they allowed a payment of this amount to process. Failed security measures & negligence. So now I am on a trip out of the county with no way to access my funds 🙃 Pray for me 🙏🏽 Just trying to enjoy my vacation 🌴 ##emotionaldamage##horrorstory##uberscam##uber##fyp##viral##travelhorrorstory##wtf##traveltiktok ♬ Song Oh no oh no oh no no no - Hip Hop
По словам туристки, сотрудники ее банка сказал ей, что это ее вина. Компания Uber заявила, что как только она была предупреждена о проблеме, она быстро приняла меры по ее решению.
"В Uber мы серьезно относимся к каждому сообщению. Как только мы получили сообщение от пользователя, наша служба поддержки оперативно решила проблему и сняла авторизационный арест, ошибочно наложенный из-за банковской ошибки, в долларах, а не в колонах", — заявили представители компании изданию Insider.
Издание отчечает, что позже муж Доминик, Дуглас Ордонез, сообщил в твиттере, что проблема была решена.
Ранее Фокус писал, что в США турист рискнул жизнью ради селфи с гризли. Мужчина не пострадал, но подверг опасности не только себя, но и животное. По правилам парка, любой напавший медведь будет пойман и подвергнут эвтаназии в интересах общественной безопасности, даже если человек не пострадал.
Также сообщалось, что серия стихийных бедствий превратила любимое место туристов в город-призрак. В пустыне Калифорнии расположен город, который на протяжении десятилетий оставался практически пустым. Однако в начале 2010 года он превратился из апокалиптической пустоши в произведение искусства.