"Це була помилка": туристка заплатила за поїздку на таксі 30 тисяч доларів (відео)
Домінік Адамс поїхала у відпустку зі своїм чоловіком Дугласом, щоб відсвяткувати 5-річчя шлюбу. Їхній відпочинок обійшовся їм у солідну суму, після того, як вони заплатили майже 30 000 доларів за поїздку в таксі.
З американської туристки Домінік Адамс зняли 29 994 долари за червневу поїздку на Uber до аеропорту в Коста-Риці через плутанину у валюті. Насправді поїздка мала коштувати лише 55 доларів. Про це пише The Independent.
Жінка сказала, що у неї "впало серце", коли вона побачила у своєму банківському додатку рахунок на 29 994 долари за поїздку на Uber, яка була частиною поїздки на честь п'ятирічної річниці весілля з чоловіком Дугласом.
"Я дуже переживала, що не зможу повернути свої гроші, тому що Uber і мій банк не допомагали мені й не пропонували жодного рішення. Це була помилка", — сказала вона Newsweek.
Плутанина сталася, коли з неї зняли 29 994 долари за поїздку, яка мала коштувати 29 994 коста-риканських колонів, що еквівалентно трохи більше ніж 55 доларам.
"Мій банк і Uber здебільшого звинувачували один одного", — сказала американка в TikTok про свій досвід, який став вірусним. Ролик набрав понад 6,5 мільйона переглядів.
@dominique.xo.xo Trying not to let this ruin the remainder of my trip, but…. Yes! @Uber charged me $29,994 for a single ride! Correct conversion should have been $54, but was charged 600% more. Contacted Uber: They replied w/ “Do not worry”, but did not provide any further assistance 😩 I cannot find a customer service number anywhere. They have ignored my messages & I have only received pre-generated messages. Yes, I contacted my financial institution @Altura Credit Union immediately. They said there is nothing they can do about it at the moment as I have to wait another 4 days for the amount to possibly convert to the correct amount. Cannot believe they allowed a payment of this amount to process. Failed security measures & negligence. So now I am on a trip out of the county with no way to access my funds 🙃 Pray for me 🙏🏽 Just trying to enjoy my vacation 🌴 ##emotionaldamage##horrorstory##uberscam##uber##fyp##viral##travelhorrorstory##wtf##traveltiktok ♬ Song Oh no oh no oh no no no - Hip Hop
За словами туристки, співробітники її банку сказали їй, що це її вина. Компанія Uber заявила, що щойно її попередили про проблему, вона швидко вжила заходів щодо її вирішення.
"В Uber ми серйозно ставимося до кожного повідомлення. Щойно ми отримали повідомлення від користувача, наша служба підтримки оперативно розв'язала проблему і зняла авторизаційний арешт, помилково накладений через банківську помилку, у доларах, а не в колонах", — заявили представники компанії виданню Insider.
Видання зазначає, що пізніше чоловік Домінік, Дуглас Ордонез, повідомив у твіттері, що проблему було вирішено.
Раніше Фокус писав, що в США турист ризикнув життям заради селфі з гризлі. Чоловік не постраждав, але наразив на небезпеку не тільки себе, а й тварину. За правилами парку, будь-який ведмідь, що напав, буде спійманий і підданий евтаназії в інтересах громадської безпеки, навіть якщо людина не постраждала.
Також повідомлялося, що серія стихійних лих перетворила улюблене місце туристів на місто-привид. У пустелі Каліфорнії розташоване місто, яке протягом десятиліть залишалося практично порожнім. Однак на початку 2010 року воно перетворилося з апокаліптичної пустки на витвір мистецтва.