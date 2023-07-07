"Це була помилка": туристка заплатила за поїздку на таксі 30 тисяч доларів (відео)

Домінік Адамс поїхала у відпустку зі своїм чоловіком Дугласом, щоб відсвяткувати 5-річчя шлюбу. Їхній відпочинок обійшовся їм у солідну суму, після того, як вони заплатили майже 30 000 доларів за поїздку в таксі.

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З американської туристки Домінік Адамс зняли 29 994 долари за червневу поїздку на Uber до аеропорту в Коста-Риці через плутанину у валюті. Насправді поїздка мала коштувати лише 55 доларів. Про це пише The Independent.

Жінка сказала, що у неї "впало серце", коли вона побачила у своєму банківському додатку рахунок на 29 994 долари за поїздку на Uber, яка була частиною поїздки на честь п'ятирічної річниці весілля з чоловіком Дугласом.

"Я дуже переживала, що не зможу повернути свої гроші, тому що Uber і мій банк не допомагали мені й не пропонували жодного рішення. Це була помилка", — сказала вона Newsweek.

Плутанина сталася, коли з неї зняли 29 994 долари за поїздку, яка мала коштувати 29 994 коста-риканських колонів, що еквівалентно трохи більше ніж 55 доларам.

"Мій банк і Uber здебільшого звинувачували один одного", — сказала американка в TikTok про свій досвід, який став вірусним. Ролик набрав понад 6,5 мільйона переглядів.

За словами туристки, співробітники її банку сказали їй, що це її вина. Компанія Uber заявила, що щойно її попередили про проблему, вона швидко вжила заходів щодо її вирішення.

"В Uber ми серйозно ставимося до кожного повідомлення. Щойно ми отримали повідомлення від користувача, наша служба підтримки оперативно розв'язала проблему і зняла авторизаційний арешт, помилково накладений через банківську помилку, у доларах, а не в колонах", — заявили представники компанії виданню Insider.

Видання зазначає, що пізніше чоловік Домінік, Дуглас Ордонез, повідомив у твіттері, що проблему було вирішено.

Раніше Фокус писав, що в США турист ризикнув життям заради селфі з гризлі. Чоловік не постраждав, але наразив на небезпеку не тільки себе, а й тварину. За правилами парку, будь-який ведмідь, що напав, буде спійманий і підданий евтаназії в інтересах громадської безпеки, навіть якщо людина не постраждала.

Також повідомлялося, що серія стихійних лих перетворила улюблене місце туристів на місто-привид. У пустелі Каліфорнії розташоване місто, яке протягом десятиліть залишалося практично порожнім. Однак на початку 2010 року воно перетворилося з апокаліптичної пустки на витвір мистецтва.