"Оказался голым и ел кишки кальмара": турист удивил рассказом о поездке в Японию (фото)

Турист посетил четыре главных, по его мнению, города Японии. Мужчина, который с детства мечтал побывать в стране восходящего солнца, был поражен ее современностью и одновременно с тем строгим соблюдением многовековых традиций.

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Один из читателей популярного британского таблоида Daily Mirror поделился своими впечатлениями о своем долгожданном путешествии в Японию. Мужчина ожидал открыть для себя страну с волшебным сочетанием спокойствия и хаоса, но все пошло не совсем так как он планировал.

Япония встретила туриста обжигающими ароматами уличной еды и каплями дождя, которые падали на мокрый асфальт, отражаясь в ярких неоновых огнях над ним.

"Сюрреалистическое сочетание этих бликов, освещающих древние реликвии, статуи и футуристические небоскребы, казалось, не замечалось толпой вокруг меня. Это была именно та Япония, которую я ожидал увидеть. Ранее наш таксист промчался по мокрой от дождя центральной улице Осаки. Мимо нас с бешеной скоростью проносились бутики высокой моды", — начал свой рассказ мужчина.

Чтобы спастись от дождя, он зашел в небольшой ресторанчик Okonomiyaki Dan, где на горячей плите перед ним жарился ужин из лапши с осьминогом и жареной свинины, помещенной в омлет. Прекусив и выпив освежающего саки, мужчина отметил, что это было идеальное начало его четырехдневного путешествия по лучшим городам Японии.

Япония встретила туриста обжигающими ароматами уличной еды и каплями дождя, которые падали на мокрый асфальт Фото: Pexels

После великолепного ночного отдыха в отеле Zentis Osaka Hotel, он отправился на север, чтобы насладиться более медленным отдыхом. В двух часах езды на поезде находится город Киносаки, который является лучшим в стране примером города, сумевшего сохранить верность своим традиционным ценностям.

Город известен своими горячими источниками, в которых посетители надевают халаты юката и сабо гета и прогуливаются от ванны к ванной, а затем раздеваются и окунаются в теплую воду полностью обнаженными.

"Это платоническое общение в обнаженном виде, известное как хадака-но цукиай, дает возможность духовного и физического исцеления, а 42-градусная вода очищает и концентрирует сознание. Возможно, кому-то понадобится это вновь обретенное спокойствие, когда дело дойдет до ужина в традиционном рекане, где я остановился", — рассказывает турист.

Владельцы Nishimuraya Honkan строго соблюдают принципы японского гостеприимства, а также стиль питания Kaiseki, включающий множество небольших блюд, каждое из которых привносит новый уровень вкуса, а иногда и (глоток) вызов. Трапеза, состоящая из 10 блюд, включая приготовленное на пару ассорти из морепродуктов, сезонные сашими, заварной крем "Миназуки" с угрем, а также фирменное блюдо от шеф-повара из мозгов краба и кишок кальмара, стала настоящим, но вкусным испытанием для мужчины.

Специальное блюдо от шеф-повара из мозгов краба и кишок кальмара Фото: The Mirror

Киото был третьим этапом путешествия. Бывшая столица страны по-прежнему остается центром высокой культуры, где расположено более 1600 буддийских храмов и 400 синтоистских святилищ, возраст которых насчитывает более 1300 лет.

Во время своего путешествия по городу мужчина посетил несколько из них, причем храм Нанзен-дзи, построенный в XIII веке, занимает первое место в буддийской иерархии. В нем мужчина попытался ответить на вопрос "Что означает звук хлопка одной ладони?", но у него не получилось.

Храм Нанзен-дзи, построенный в XIII веке, занимает первое место в буддийской иерархии Фото: Shutterstock

Последней остановкой стал город Токио. Турист прибыл на токийский железнодорожный вокзал Синдзюку, который является самым оживленным в мире и обслуживает более трех миллионов человек в день.

"Изнуряющая жара и влажность, музыка, звучащая из дверей каждого магазина, огромная 3D-реклама на массивных рекламных щитах, неоновые огни и огромное количество людей — все это превращает Токио в атаку на органы чувств", — описал он свое пребывание в столице.

Это обширное пространство с зелеными пастбищами, тихими озерами и небольшими историческими зданиями на фоне самых новых и высоких небоскребов Токио дает представление о городе, который все еще пытается разобраться со своим богатым наследием.

"Когда я рос, Япония всегда представлялась мне мистическим, запутанным местом. Но оказалось, что это место, где неоновые огни подсвечивают старинные здания, создавая идеальное сочетание нового и старого. Но, если подумать, кишки кальмара можно оставить…", — подвел итог своего путешествия мужчина.

Ранее Фокус сообщал, что туристка заплатила за поездку на такси 30 тысяч долларов. Доминик Адамс уехала в отпуск со своим мужем Дугласом, чтобы отпраздновать 5-летие брака. Их отдых обошелся им в солидную сумму, после того, как они заплатили за такси.