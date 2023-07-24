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МирФан

"Оказался голым и ел кишки кальмара": турист удивил рассказом о поездке в Японию (фото)

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Фото: Shutterstock | Мужчина с детства мечтал побывать в стране восходящего солнца

Турист посетил четыре главных, по его мнению, города Японии. Мужчина, который с детства мечтал побывать в стране восходящего солнца, был поражен ее современностью и одновременно с тем строгим соблюдением многовековых традиций.

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Один из читателей популярного британского таблоида Daily Mirror поделился своими впечатлениями о своем долгожданном путешествии в Японию. Мужчина ожидал открыть для себя страну с волшебным сочетанием спокойствия и хаоса, но все пошло не совсем так как он планировал.

Япония встретила туриста обжигающими ароматами уличной еды и каплями дождя, которые падали на мокрый асфальт, отражаясь в ярких неоновых огнях над ним.

"Сюрреалистическое сочетание этих бликов, освещающих древние реликвии, статуи и футуристические небоскребы, казалось, не замечалось толпой вокруг меня. Это была именно та Япония, которую я ожидал увидеть. Ранее наш таксист промчался по мокрой от дождя центральной улице Осаки. Мимо нас с бешеной скоростью проносились бутики высокой моды", — начал свой рассказ мужчина.

Чтобы спастись от дождя, он зашел в небольшой ресторанчик Okonomiyaki Dan, где на горячей плите перед ним жарился ужин из лапши с осьминогом и жареной свинины, помещенной в омлет. Прекусив и выпив освежающего саки, мужчина отметил, что это было идеальное начало его четырехдневного путешествия по лучшим городам Японии.

Ночной город, Осака, улица города, неоновые вывески, вывески магазинов, Fullscreen
Япония встретила туриста обжигающими ароматами уличной еды и каплями дождя, которые падали на мокрый асфальт
Фото: Pexels

После великолепного ночного отдыха в отеле Zentis Osaka Hotel, он отправился на север, чтобы насладиться более медленным отдыхом. В двух часах езды на поезде находится город Киносаки, который является лучшим в стране примером города, сумевшего сохранить верность своим традиционным ценностям.

Город известен своими горячими источниками, в которых посетители надевают халаты юката и сабо гета и прогуливаются от ванны к ванной, а затем раздеваются и окунаются в теплую воду полностью обнаженными.

"Это платоническое общение в обнаженном виде, известное как хадака-но цукиай, дает возможность духовного и физического исцеления, а 42-градусная вода очищает и концентрирует сознание. Возможно, кому-то понадобится это вновь обретенное спокойствие, когда дело дойдет до ужина в традиционном рекане, где я остановился", — рассказывает турист.

Владельцы Nishimuraya Honkan строго соблюдают принципы японского гостеприимства, а также стиль питания Kaiseki, включающий множество небольших блюд, каждое из которых привносит новый уровень вкуса, а иногда и (глоток) вызов. Трапеза, состоящая из 10 блюд, включая приготовленное на пару ассорти из морепродуктов, сезонные сашими, заварной крем "Миназуки" с угрем, а также фирменное блюдо от шеф-повара из мозгов краба и кишок кальмара, стала настоящим, но вкусным испытанием для мужчины.

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Специальное блюдо от шеф-повара из мозгов краба и кишок кальмара
Фото: The Mirror

Киото был третьим этапом путешествия. Бывшая столица страны по-прежнему остается центром высокой культуры, где расположено более 1600 буддийских храмов и 400 синтоистских святилищ, возраст которых насчитывает более 1300 лет.

Во время своего путешествия по городу мужчина посетил несколько из них, причем храм Нанзен-дзи, построенный в XIII веке, занимает первое место в буддийской иерархии. В нем мужчина попытался ответить на вопрос "Что означает звук хлопка одной ладони?", но у него не получилось.

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Храм Нанзен-дзи, построенный в XIII веке, занимает первое место в буддийской иерархии
Фото: Shutterstock

Последней остановкой стал город Токио. Турист прибыл на токийский железнодорожный вокзал Синдзюку, который является самым оживленным в мире и обслуживает более трех миллионов человек в день.

"Изнуряющая жара и влажность, музыка, звучащая из дверей каждого магазина, огромная 3D-реклама на массивных рекламных щитах, неоновые огни и огромное количество людей — все это превращает Токио в атаку на органы чувств", — описал он свое пребывание в столице.

Это обширное пространство с зелеными пастбищами, тихими озерами и небольшими историческими зданиями на фоне самых новых и высоких небоскребов Токио дает представление о городе, который все еще пытается разобраться со своим богатым наследием.

"Когда я рос, Япония всегда представлялась мне мистическим, запутанным местом. Но оказалось, что это место, где неоновые огни подсвечивают старинные здания, создавая идеальное сочетание нового и старого. Но, если подумать, кишки кальмара можно оставить…", — подвел итог своего путешествия мужчина.

Ранее Фокус сообщал, что туристка заплатила за поездку на такси 30 тысяч долларов. Доминик Адамс уехала в отпуск со своим мужем Дугласом, чтобы отпраздновать 5-летие брака. Их отдых обошелся им в солидную сумму, после того, как они заплатили за такси.