"Опинився голим і їв кишки кальмара": турист здивував розповіддю про поїздку до Японії (фото)

Турист відвідав чотири головні, на його думку, міста Японії. Чоловік, який з дитинства мріяв побувати в країні висхідного сонця, був вражений її сучасністю і водночас суворим дотриманням багатовікових традицій.

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Один із читачів популярного британського таблоїда Daily Mirror поділився своїми враженнями про свою довгоочікувану подорож до Японії. Чоловік очікував відкрити для себе країну з чарівним поєднанням спокою і хаосу, але все пішло не зовсім так як він планував.

Японія зустріла туриста палючими ароматами вуличної їжі та краплями дощу, які падали на мокрий асфальт, відбиваючись у яскравих неонових вогнях над ним.

"Сюрреалістичне поєднання цих відблисків, що висвітлюють стародавні реліквії, статуї та футуристичні хмарочоси, здавалося, не помічалося натовпом навколо мене. Це була саме та Японія, яку я очікував побачити. Раніше наш таксист промчав мокрою від дощу центральною вулицею Осаки. Повз нас із шаленою швидкістю проносилися бутики високої моди", — почав свою розповідь чоловік.

Аби врятуватися від дощу, він зайшов у невеличкий ресторанчик Okonomiyaki Dan, де на гарячій плиті перед ним смажилася вечеря з локшини з восьминогом і смаженої свинини, поміщеної в омлет. Перекусивши та випивши освіжаючого сакі, чоловік зазначив, що це був ідеальний початок його чотириденної подорожі найкращими містами Японії.

Японія зустріла туриста палючими ароматами вуличної їжі та краплями дощу, які падали на мокрий асфальт Фото: Pexels

Після чудового нічного відпочинку в готелі Zentis Osaka Hotel, він вирушив на північ, щоб насолодитися більш повільним відпочинком. У двох годинах їзди на поїзді розташоване місто Кіносакі, яке є найкращим у країні прикладом міста, що зуміло зберегти вірність своїм традиційним цінностям.

Місто відоме своїми гарячими джерелами, в яких відвідувачі надягають халати юката і сабо гета і прогулюються від ванни до ванни, а потім роздягаються і занурюються в теплу воду повністю оголеними.

"Це платонічне спілкування в оголеному вигляді, відоме як хадака-но цукіай, дає можливість духовного і фізичного зцілення, а 42-градусна вода очищає і концентрує свідомість. Можливо, комусь знадобиться цей знову знайдений спокій, коли справа дійде до вечері в традиційному рекані, де я зупинився", — розповідає турист.

Власники Nishimuraya Honkan суворо дотримуються принципів японської гостинності, а також стилю харчування Kaiseki, що містить безліч невеликих страв, кожна з яких привносить новий рівень смаку, а іноді й (ковток) виклик. Трапеза, що складається з 10 страв, включно з приготованим на парі асорті з морепродуктів, сезонними сашимі, заварним кремом "Міназукі" з вугром, а також фірмовою стравою від шеф-кухаря з мізків краба та кишок кальмара, стала справжнім, але смачним випробуванням для чоловіка.

Спеціальна страва від шеф-кухаря з мізків краба та кишок кальмара Фото: brit

Кіото був третім етапом подорожі. Колишня столиця країни, як і раніше, залишається центром високої культури, де розташовано понад 1600 буддійських храмів і 400 синтоїстських святилищ, вік яких налічує понад 1300 років.

Під час своєї подорожі містом чоловік відвідав кілька з них, причому храм Нанзен-дзі, побудований у XIII столітті, посідає перше місце в буддійській ієрархії. У ньому чоловік спробував відповісти на запитання "Що означає звук плескання однієї долоні?", але в нього не вийшло.

Храм Нанзен-дзі, побудований у XIII столітті, посідає перше місце в буддійській ієрархії Фото: Shutterstock

Останньою зупинкою стало місто Токіо. Турист прибув на токійський залізничний вокзал Сіндзюку, який є найжвавішим у світі та обслуговує понад три мільйони людей на день.

"Виснажлива спека і вологість, музика, що лунає з дверей кожного магазину, величезна 3D-реклама на масивних рекламних щитах, неонові вогні й величезна кількість людей — усе це перетворює Токіо на атаку на органи чуття", — описав він своє перебування в столиці.

Цей великий простір із зеленими пасовищами, тихими озерами та невеликими історичними будівлями на тлі найновіших і найвищих хмарочосів Токіо дає уявлення про місто, яке все ще намагається розібратися зі своєю багатою спадщиною.

"Коли я ріс, Японія завжди уявлялася мені містичним, заплутаним місцем. Але виявилося, що це місце, де неонові вогні підсвічують старовинні будівлі, створюючи ідеальне поєднання нового і старого. Але, якщо подумати, кишки кальмара можна залишити...", — підбив підсумок своєї подорожі чоловік.

Раніше Фокус повідомляв, що туристка заплатила за поїздку на таксі 30 тисяч доларів. Домінік Адамс поїхала у відпустку зі своїм чоловіком Дугласом, щоб відсвяткувати 5-річчя шлюбу. Їхній відпочинок обійшовся їм у солідну суму, після того, як вони заплатили за таксі.