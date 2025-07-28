Более 40 путешествий: мужчина завязывает глаза и наугад бросает дротик в карту мира (видео)

Канадец Сорин Михайлович путешествует по миру, выбирая направление случайным образом — бросая дротик в карту с завязанными глазами. За более чем десять лет он посетил более 40 стран и превратил свою идею в тревел-шоу.

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Канадский предприниматель Сорин Михайлович выбрал необычный способ путешествий — он бросает дротик в карту мира с завязанными глазами и отправляется в ту страну, в которую попал. Как сообщает Foxnews, мужчина уже побывал в более чем 40 странах и продолжает собирать свой коллекционный список путешествий.

Идея зародилась в 2012 году. Тогда 48-летний Михайлович сказал другу, что хочет проснуться и спонтанно поехать туда, куда укажет дротик. Сначала он путешествовал раз в год за свой счет, впоследствии количество поездок выросло до 16 в год, а финансирование начали обеспечивать партнерские компании.

Вместо того чтобы направляться к конкретной точке попадания дротика, путешественник стартует из столицы страны. Причиной этого является то, что некоторые государства слишком малы для точного прицеливания.

Его любимыми направлениями стали Исландия, Таиланд и Аргентина. В то же время меньше всего ему понравился Мадагаскар — из-за разочарования от реальности и не слишком приветливого отношения местных.

Михайлович отмечает Вьетнам как самую дешевую страну с лучшей уличной кухней. А вот в Скандинавии, Швейцарии и на Мальдивах, по его словам, путешествовать крайне дорого.

Во время пандемии COVID-19 он начал монтировать видео из своих путешествий, создав тревел-шоу "Путешествия Дротиком". Со временем контент появился на YouTube и Amazon Prime. Все эпизоды путешественник снимает вместе с местными видеооператорами.

Тревел-шоу "Путешествия Дротиком"

Недавно он побывал в Ираке, посетил Багдад и Вавилон, несмотря на предостережения. "Возможно, это было опасно, но со мной ничего не случилось", — рассказал он, добавив, что ежедневно пробовал верблюжье мясо.

Михайлович планирует посетить все страны мира, хотя признает, что в маленькие государства попасть непросто. В его списке уже более 40 локаций, в частности Куба, Исландия, Южная Корея, Япония, Антарктида, Бразилия, Вьетнам, Турция и даже Йемен. В ближайшее время он надеется попасть в Австралию или Испанию — следующий бросок дротика запланирован на август.

Как сообщал Фокус, в прошлом месяце мужчина отвез любимую отдохнуть на остров, но она его бросила, потому что там "ничего не произошло".

Напомним, мужчина, объехавший весь мир, поделился, что его удивило после 10 лет путешествий.