Ryanair изменил размер бесплатной ручной клади: что важно знать туристам

С 1 августа авиапассажиры Ryanair могут проносить на борт большую ручную кладь без дополнительной оплаты.

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Ирландский лоукостер официально изменил правила перевозки багажа, сравнив их со стандартами венгерской авиакомпании Wizz Air. Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.

Теперь пассажирам разрешено брать с собой небольшую сумку размерами 40х30х20 см вместо предыдущих 40х25х20 см. Это обновление относится ко всем без исключения клиентам Ryanair, независимо от выбранного тарифного плана.

На сайте авиаперевозчика отмечается, что новая политика уже вступила в силу и действует для всех рейсов с 1 августа.

В то же время правила по большей ручной клади, которая оплачивается отдельно при бронировании билета по базовому тарифу, остались без изменений: ее габариты не должны превышать 55×40×20 см.

Изменения в правилах призваны сделать путешествия более удобными для пассажиров и унифицировать требования Ryanair с ведущими европейскими бюджетными авиалиниями.

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