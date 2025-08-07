Мужчина не полетел с семьей на курорт: его паспорт порвали работники аэропорта (фото)

48-летний британец Джимми Гулд утверждает, что ему отказали в посадке на рейс в Испанию. Причиной отказа стал "небольшой надрыв" в паспорте, который сделали работники аэропорта, что заставило его семью лететь на курорт без отца.

Сам мужчина говорит, что его семья была шокирована и плакала из-за отсутствия отца на отдыхе, сообщает The Mirror.

Джимми Гулд должен был отправиться 28 июля в семидневный отпуск на испанский остров Лансароте вместе с 35-летней девушкой Зоуи Бакли, тремя детьми и другими родственниками. Однако, по его словам, сотрудники регистрации в аэропорту Ист-Мидлендс сказали, что его паспорт "слишком поврежден" из-за разрыва на странице с личными данными, который появился после снятия наклейки.

Джимми Гулд с девушкой Зоуи Фото: Kennedy News and Media Джимми со своей дочерью Фото: Kennedy News and Media

Отец троих детей из Вулверхэмптона вынужден был остаться дома, а его семья улетела без него.

"Это настоящий кошмар, и я просто в ярости. Я сижу дома один, а они там, в Лансароте, расстроены. Все хотят вернуться домой из-за этой ситуации", — говорит он.

Джимми считает, что с ним поступили несправедливо, и настаивает: повреждения — лишь "маленькая царапина", вызванная работницей аэропорта, которая сорвала наклейку с предыдущего рейса. На фото видно белую трещину, проходящую по части лица в продублированном фото на паспорте.

"Когда я передал паспорта на стойке, сотрудница просто сорвала наклейку и порвала страницу. Я не могу поверить, что она просто сидела и рвала мой паспорт, вместо того, чтобы дать мне возможность аккуратно снять наклейку, чтобы не повредить документ", — говорит Джимми.

Паспорт Джимми Гульда Фото: Kennedy News and Media

После этого ему сообщили, что его паспорт поврежден и с ним "нельзя лететь". В туроператоре TUI подтвердили, что пассажирам запрещено путешествовать с паспортами, на которых есть наклейки, однако заявили, что их сотрудники в аэропорту Ист-Мидлендс не обучены снимать наклейки самостоятельно.

Джимми разочарован тем, что вместо создания совместных воспоминаний с семьей вынужден сидеть дома. Он пытался получить срочный паспорт, но мужчине отказали

"Я нервничаю и волнуюсь — одна в чужой стране с тремя детьми. Атмосфера совсем не та, которую мы планировали", — говорит Зоуи, добавив, что месяцы накопления денег и подготовка к отпуску сошлись к тому, что "мы отдыхаем отдельно друг от друга".

На момент публикации материала журналисты обратились в TUI за комментарием, однако ответа не поступило.

